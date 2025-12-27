Liverpool, Chiesa flop: Slot lo boccia dopo un'ora contro i Wolves, nuova bufera nel match ricordo di Diogo Jota

L'italiano è stato schierato per la prima volta titolare in questo campionato, ma contro i Wolves stra-ultimi in classifica non è andata bene. Sui social monta la protesta

Federico Chiesa flop. Schierato per la prima volta titolare in Premier League contro il Wolverhampton stra-ultimo in classifica, l’attaccante del Liverpool è rimasto in campo un’ora prima di essere bocciato da Slot. Nel giorno del ricordo di Diogo Jota, scoppia una nuova bufera sui social che riguarda ancora una volta l’ex Juventus e Fiorentina.

Liverpool-Wolverhampton in ricordo di Diogo Jota

Emozioni e lacrime ad Anfield, che ha reso omaggio a Diogo Jota, l’attaccante scomparso all’età di 28 anni lo scorso luglio in un tragico incidente stradale, in seguito al quale perse la vita anche il fratello. Il portoghese ha giocato tre anni con i Lupi d’Inghilterra per poi trasferirsi al Liverpool nel 2020: era la sua partita.

Ad accompagnare i calciatori sul rettangolo verde prima del fischio d’inizio i due figli piccoli, che indossavano una maglia con la scritta “Jota 20” sulla schiena, mentre la moglie Rute Cardoso ha osservato la toccante scena dal tunnel che conduce al campo. I tifosi di entrambe le squadre hanno ricordato Jota con omaggi floreali fuori Anfield, con striscioni in suo onore e cori.

Chiesa finalmente titolare. Ma Slot lo boccia

Con Salah in Coppa d’Africa e Szoboszlai fuori per squalifica, Arne Slot si è finalmente deciso a lanciare Chiesa titolare per la prima volta in questa edizione della Premier League. La gara dell’ex esterno offensivo di Fiorentina e Juventus, poco coinvolto nella manovra che si è sviluppata principalmente sul versante opposto del campo, è risultata molto deludente, tanto da essere sostituito al minuto 60 da Bradley.

Un cambio che sa tanto di bocciatura per l’italiano, accolto dal boato dei tifosi al momento della lettura delle formazioni. La prestazione, però, non ha tenuto fede alle aspettative. E, ora, il futuro è sempre più un rebus. Chiesa, che Gattuso spera di poter convocare per gli spareggi Mondiali di marzo, finirà nuovamente nel dimenticatoio? I Reds hanno vinto 2-1. Tutti nel primo tempo i gol dei padroni di casa a bersaglio con l’uno-due micidiale di Gravenberch e Wirtz, poi a inizio ripresa Bueno ha accorciato le distanze.

Nuova bufera sui social: tifosi in rivolta

Non è certo un mistero: i tifosi del Liverpool sono letteralmente pazzi di Fede. E, infatti, molti puntano ancora una volta il dito contro il tecnico olandese, che avrebbe potuto concedere più tempo al ligure contro un Wolverhampton che ha racimolato solo 2 punti in 18 partite.

“L’odio di Arne per Chiesa dovrebbe essere studiato” scrive su X Punk. “Questa è l’ultima volta che vedremo Chiesa iniziare una partita” sentenzia Craig. “Sarei furibondo se fossi Chiesa. Un difensore per un attaccante contro l’ultima squadra in classifica? Non è che Chiesa avesse bisogno di riposo” rincara Andy. “Chiesa dovrà andare altrove a gennaio per il bene della sua carriera” chiosa Atom.