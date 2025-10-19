Liverpool, Chiesa non basta ai Reds: lo United e l'arbitro affondano Slot. Bufera su Oliver, svista clamorosa

L'assist dell'ex Juve, ancora una volta impiegato solo nel finale, non evita il ko alla sua squadra, al quarto ko di fila. Bufera sull'arbitro contro cui si scagliò pure Buffon

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Liverpool sempre più in crisi. Nel big match di Anfield contro il Manchester United, valevole per l’ottava giornata di Premier League, è arrivata la quarta sconfitta di fila. Ancora una volta Chiesa è stato impiegato solo nei minuti finali, ma l’ex Juventus è riuscito a mettersi in mostra con un super assist. Nel mirino dei tifosi Arne Slot, ma soprattutto l’arbitro Oliver, autore di un errore clamorosa che ha condizionato la partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Crisi Liverpool: Chiesa non basta, vince lo United

Il Liverpool perde ancora. Ed è una sconfitta che fa rumore. Slot continua a ignorare Chiesa, nonostante l’italiano abbia ancora una volta dimostrato di poter essere decisivo. La partita si sblocca subito con Mbeumo, poi al 72′ il tecnico olandese getta nella mischia l’esterno ex Juve e Fiorentina al posto dell’oggetto misterioso da 150 milioni Isak e Federico confeziona un assist al bacio per l’1-1 di Gakpo.

Ma non basta, perché 6′ dopo i Red Devils si riportano avanti con Maguire. Si mette male per i campioni d’Inghilterra in carica, terzi in classifica a -1 dal Manchester City di Gigio Donnarumma e a -4 dall’Arsenal capolista.

Oliver affonda i Reds: la svista è clamorosa

Il Manchester United ha sbloccato il risultato dopo una manciata di secondi con Mbeumo. Ma il gol che ha ammutolito Anfield è viziato da una clamorosa svista di Michael Oliver, ovvero l’arbitro di un Real Madrid-Juventus di Champions League passato alla storia per il duro sfogo di Gigi Buffon (“ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore”).

Il direttore di gara, infatti, non si è accorto che il centrocampista dei Reds Mac Allister era a terra dopo essere stato colpito alla testa in uno scontro di gioco. Inutili le proteste furibonde dei calciatori di Slot (e dei tifosi): il direttore di gol ha assegnato il gol all’undici di Amorim. Successivamente il Liverpool ha anche protestato in maniera veemente per un calcio di rigore non assegnato in seguito a un tocco di braccio dell’ex Atalanta Amad Diallo. In questo caso decisiva la segnalazione del Var.

Bufera sull’arbitro: social in rivolta

Il 40enne di Ashington, che era quarto uomo nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma diretta dal contestatissimo Taylor, è stato bersaglio delle critiche feroci dei tifosi del Liverpool.

“Wow, Michael Oliver si candida alla peggior decisione della stagione” scrive James su X. “Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che Oliver sia un completo str…” rincara la dose un altro utente. “Arbitro vergognoso” sentenzia Samuel. “Avrebbe dovuto interrompere la partita per un infortunio alla testa. Niente rigore per fallo di mano. Signore e signori, il ‘sempre prevedibile’ Oliver” commenta Lfc. Insomma, tutti contro il direttore di gara.