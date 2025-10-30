Liverpool, Chiesa mandato allo sbaraglio da Slot: nuova bufera sul tecnico, così ha fatto infuriare tutti

Arne Slot ha scelto di sacrificare la Carabao Cup per preservare i titolari, ma la disfatta per 3-0 con il Crystal Palace ha scatenato le proteste del popolo Reds

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ad Anfield è scoppiata la tempesta. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace in Coppa di Lega, il Liverpool di Arne Slot è ufficialmente in crisi. La decisione del tecnico olandese di schierare una formazione piena di giovanissimi, lasciando in campo solo Federico Chiesa tra i titolari, non è piaciuta né ai tifosi né al club. E ora la panchina dell’ex Feyenoord traballa come mai prima. Il credito dello scorso campionato, vinto in scioltezza, pare sia già terminato.

Chiesa mandato allo sbaraglio: il simbolo della disfatta

L’immagine di Federico Chiesa, isolato in avanti tra ragazzi alla prima esperienza, è diventata il simbolo della notte più amara della gestione Slot. Il campione italiano – abbandonato anche dalla Nazionale – ha corso, lottato, ma senza mai ricevere supporto. La scelta di schierarlo titolare in una gara così sbilanciata è stata giudicata da molti un errore tattico e comunicativo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex Fiorentina e Juventus mandato allo sbaraglio, mentre i tifosi esplodono sui social chiedendo rispetto per il giocatore e chiarezza sul progetto tecnico.

Slot come Rodgers e l’ambiente si divide

Slot ha difeso le sue scelte spiegando di voler preservare i big in vista delle sfide decisive contro Aston Villa, Real Madrid e Manchester City. Una strategia che però ricorda quella di Brendan Rodgers nel 2014, quando sacrificò la Champions per il campionato, con risultati disastrosi.

L’olandese ha voluto dare un segnale di calma, ma a molti è sembrato un gesto di resa. A Liverpool la sensazione è che il tecnico stia perdendo il controllo di una squadra che non risponde più ai comandi.

Club e tifosi in allarme: Slot ora rischia grosso

Con cinque sconfitte nelle ultime sette gare e un investimento estivo da oltre 500 milioni, la pazienza della dirigenza sembra vicina al limite. L’eliminazione dal Carabao Cup è stata tutto sommato accettata come “danno collaterale” ma solo se il Liverpool reagirà subito in Premier League.

Contro l’Aston Villa sabato sarà già un crocevia: o la squadra rialza la testa o la panchina di Slot potrebbe diventare rovente. Ad Anfield, l’eco della contestazione si sente forte e chiara. Dopo la Juve dunque, restando in un tema caro a Chiesa, anche un’altra big si appresta alla rivoluzione.