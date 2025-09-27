Liverpool, Chiesa lo rifà: entra, segna, ma non evita il ko. Tifosi pazzi di Fede: “È meglio di Wirtz”

Dopo essere stato inserito nella lista Uefa al posto di Leoni e aver confezionato due assist in coppa, l'ex Juve segna in Premier. La piazza bacchetta Slot: "Dev'essere titolare"

Ancora Chiesa, sempre Chiesa. Federico è diventato l’uomo degli ultimi minuti, la mossa disperata di Slot per risolvere partite complicate. L’ex Juventus entra nel finale, segna il gol del momentaneo pareggio del Liverpool, ma questa volta non evita il primo ko in Premier League della sua squadra, beffata al 97′ dal Crystal Palace.

Liverpool, Chiesa a bersaglio. Ma arriva la beffa

Prima sconfitta in Premier per i campioni d’Inghilterra dopo cinque successi di fila. A Londra s’impone il Crystal Palace all’ultimo respiro, quando ormai sembrava che la partita fosse destinata al pareggio. Padroni di casa in vantaggio dopo soli 9′ con Sarr, poi al 74′ Slot decide di gettare nella mischia Chiesa al posto di un ancora deludente Wirtz, il super colpo da quasi 140 milioni che sembra essersi smarrito nel Merseyside dopo aver fatto favile col Bayer Leverkusen.

L’esterno offensivo italiano dimostra di essere sempre più a suo agio nella terra di Sua Maestà, timbrando ancora una volta il cartellino in zona Cesarini. Fede è bravissimo a trafiggere Henderson fiondandosi su un pallone vagante in area, anche se poi la sua rete non evita il ko, perché al 97′ Nketiah gela i Reds.

L’ex Juve ha convinto Slot? Lo spera anche Gattuso

A Chiesa erano bastati 9′ in campo per andare a bersaglio all’esordio in campionato col Bournemouth, poi il boccone amaro di essere escluso dalla lista Uefa e le solite panchine. Negli ultimi giorni, però, lo scenario è cambiato. L’ex Fiorentina e Juventus è stato infatti inserito nella lista Champions al posto dell’infortunato Leoni, ha confezionato due assist nella sfida di Carabao Cup che il Liverpool ha vinto 2-1 col Southampton e ha segnato contro il Crystal Palace.

Viste le difficoltà che stanno riscontrando elementi come Wirtz e Gakpo, Slot concederà una chance da titolare in una partita di cartello al 27enne di Genova? Se lo augurano i tifosi ma anche Gattuso, che avrebbe tremendamente bisogno delle accelerazioni dell’attaccante nella sua Italia che punta ai Mondiali.

Tifosi Reds scatenati sui social: sono pazzi di Fede

Finora Chiesa ha trovato pochissimo spazio alla corte di Slot. Lo raccontano i numeri, che sono sotto di tutti e non si possono confutare. Ciò nonostante, i tifosi sono letteralmente pazzi del figlio d’arte. Basta dare un’occhiata ai social per capire l’umore della piazza. “Entra solo a 10 minuti dalla fine, quando stiamo per perdere, e poi ci salva – ha scritto Aziz su X prima del gol del 2-1 delle Eagles -. Eppure non è ancora considerato titolare. Questa è pura ingiustizia. È meglio dei 150 milioni di euro pagati per Wirtz”.

“Slot deve dimostrare un po’ di fiducia in questo ragazzo” commenta un altro fan dei Reds. “Lo amo” twitta Gaz. “È fantastico vedere Federico Chiesa lasciare finalmente il segno al Liverpool dopo un inizio così difficile. Il suo gol dimostra che è pronto a dare il suo contributo. Non vedo l’ora di vedere altre sue prestazioni in questa stagione” chiosa Jack.