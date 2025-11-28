Liverpool, Chiesa è l'ultima arma di Slot: pronto il clamoroso ritorno di Klopp, ma l'obiettivo è Luis Enrique

Dopo l'ultima figuraccia in Champions, il tecnico olandese si gioca tutto nella trasferta di Londra contro il West Ham: spazio all'ex Juve. Il piano del club in caso di esonero

Il futuro di Arne Slot si decide a Londra. Dopo la figuraccia in Champions col PSV, il Liverpool fa visita al West Ham per quella che sarà una gara da dentro o fuori per il tecnico olandese. L’ex Feyenoord rivoluziona i Reds, con Chiesa che diventa la sua ultima arma. In caso di risultato negativo, prende sempre più corpo l’ipotesi del clamoroso ritorno di Jurgen Klopp.

Crisi Liverpool: ora Chiesa è l’ultima arma di Slot

I numeri della crisi del Liverpool vanno aggiornati all’ultima euro-disfatta col PSV: tre sconfitte di fila con 10 gol incassati e uno solo realizzato, nove ko nelle ultime 12 uscite tra le varie competizioni. Dodicesimo posto in Premier League, tredicesimo in Champions League: il tutto a fronte dei quasi 500 milioni spesi in estate per ‘rinforzare’ la rosa che aveva stravinto l’ultima edizione del massimo torneo inglese con i vari Isak, Ekitike, Wirtz, Frimpong e Kerkez.

Acquisti flop e rendimento da incubo: contro il West Ham Arne Slot si gioca la panchina e potrebbe decidere di affidarsi (finalmente) a Chiesa, il più acclamato dai tifosi. Già, perché – come se non bastasse – quest’anno sta deludendo anche il monumento Salah. Fede – come il suo allenatore – proverà a sfruttare l’occasione. Per conquistare una maglia da titolare e anche la possibilità di riprendersi la maglia azzurra della Nazionale, che finora ha sempre rifiutato per una questione di forma nonostante il pressing di Gattuso.

I Reds preparano il clamoroso ritorno di Klopp

Nove stagioni ad Anfield impreziosita dalla Champions League vinta nel 2018/19: solo a nominare il nome di Klopp ai tifosi del Liverpool viene la pelle d’oca. Brividi. Come riferisce il Sun, l’allenatore tedesco è il profilo che scalda la dirigenza nel caso si decidesse di esonerare Slot.

Visto il legame mai interrotto con la piazza, l’attuale Head of Global Soccer della Red Bull potrebbe accettare l’incarico fino a giugno con l’obiettivo di raddrizzare una stagione nera. La proprietà americana teme addirittura di uscire dalla Champions, anche perché i Reds sono chiamati ad affrontare due trasferte molto insidiose contro Inter e Marsiglia e, dopo gli esborsi monstre in estate, un eventuale fallimento rischierebbe di avere gravissime conseguenze sulle ambizioni future del club.

Il vero obiettivo è Luis Enrique

Sono tanti i nomi accostati al Liverpool nelle ultime ore. Come quello dello spagnolo Andoni Iraola, che potrebbe liberarsi dal Bournemouth dietro il pagamento di una penale. Ma, come riporta sempre il Sun, il vero obiettivo dalla società è puntare ad avere Klopp come traghettatore per poi fare all-in su Luis Enrique, che ha regalato al PSG la prima Champions League della sua storia.

Sullo sfondo anche un altro spagnolo, tra l’altro ex Liverpool: Xabi Alonso, che è sì primo nella Liga, ma è pure costretto a fare i conti con i malumori sempre più frequenti delle stelle del Real Madrid.