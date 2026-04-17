Liverpool, Chiesa torna in gioco: l'annuncio di Slot, ultima chance con un nuovo ruolo

L'emergenza infortuni costringe il contestato tecnico olandese dei Reds a individuare nuove soluzioni: per l'italiano un'occasione nel derby di Premier contro l'Everton

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Arne Slot si ricorda di Federico Chiesa. Alla vigilia del derby di Premier League contro l’Everton, l’allenatore del Liverpool ha aperto a una possibilità finora mai considerata: l’utilizzo dell’esterno italiano in un ruolo diverso dal solito. L’emergenza infortuni, aggravata dal ko di Hugo Ekitike, rimette in corsa l’ex Juventus, che, dopo tre panchine di fila, potrebbe avere finalmente l’occasione – forse l’ultima – di mettersi in mostra.

Liverpool, Chiesa sempre più margini

I numeri recenti di Chiesa sono impietosi. Pensate: nelle ultime nove uscite del Liverpool (escludendo quella contro il Galatasaray, saltata per infortunio), Fede ha raccolto appena 43 minuti complessivi, restando addirittura fuori in cinque occasioni, di cui le ultime tre consecutive.

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Nonostante la fiducia dei tifosi, l’ex Fiorentina e Juventus non è mai riuscito a entrare davvero nelle grazie di Slot, che anche nei momenti di emergenza gli ha preferito altre soluzioni come quella del 17enne Rio Ngumoha.

L’annuncio di Slot che rilancia Chiesa

Nella conferenza stampa pre-derby contro l’Everton di David Moyes all’Hill Dickinson Stadium, si è parlato soprattutto del terribile infortunio di Ekitike. L’attaccante, acquistato la scorsa estate dell’Eintracht Francoforte per 81 milioni di euro, ha riportato la rottura del tendine d’Achille durante il ritorno dei quarti di Champions League contro il PSG, peraltro sua ex squadra: stagione finita, niente Mondiali e rientro previsto soltanto nel 2027.

Con Alexander Isak, che sta ritrovando i primi minuti in campo dopo un lungo stop e non ancora pronto per essere schierato dall’inizio, si apre il problema centravanti. E proprio qui arriva la novità: “Ci sono diverse opzioni per il ruolo di numero 9. Anche Federico Chiesa è una di queste”, ha spiegato Slot. Per il 28enne ligure, dunque, la possibilità di essere impiegato da falso nove o riferimento offensivo in una fase cruciale della stagione dei Reds e soprattutto della sua carriera.

Nazionale e futuro: scenario già segnato

Sul fronte azzurro, la situazione resta delicata e incerta. Convocato da Gennaro Gattuso per il doppio impegno degli spareggi Mondiali, Chiesa è finito nell’occhio del ciclone dopo aver lasciato ritiro di Coverciano (a differenza di altri compagni, ndr) per un problema fisico non specificato.

Una volta rientrato ad Anfield, poi, è sempre stato a disposizione di Slot pur non giocando mai, alimentando ancora di più veleni e polemiche. In attesa di capire se rientrerà o meno del giro della Nazionale (dipenderà del nuovo ct, ma anche dalla sua volontà), in estate è destinato la Premier League. I media inglesi sono sicuri: il nome dell’italiano rientra tra quelli in lista di sbarco. Sullo sfondo il ritorno in Serie A, con club come Juventus, Napoli e Roma pronti a offrirgli una nuova occasione.