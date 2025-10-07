Crisi Liverpool, Chiesa: ora o mai più. L'assist di Gattuso e Slot alle corde, anche Salah sott'accusa

Ora o mai più. Chiesa può sfruttare l’assist di Gattuso che non l’ha convocato in Nazionale per prendersi il Liverpool. Del resto, dopo le ultime tre sconfitte di fila Arne Slot è all’angolo e non può più sbagliare. Sott’accusa tutti i calciatori che nelle gerarchie dell’olandese sono più avanti di Federico: da Wirtz a Gakpo, fino alla stella Salah.
- Crisi Liverpool: carpe diem Chiesa
- Niente Italia: l'assist di Gattuso
- Anche Salah nel mirino: la bordata di Rooney
Crisi Liverpool: carpe diem Chiesa
È davvero il momento di cogliere l’attimo, di salire su quel fatidico treno che passa una sola volta nella vita. La sosta per la nazionali può rivelarsi cruciale per il futuro inglese di Chiesa, osannato dai tifosi ma non ancora ‘nelle grazie’ di Slot, che finora gli ha riservato solo scampoli di partite, lasciandolo in panchina in occasione dell’ultima sfida di Premier League persa allo scadere contro il Chelsea di Enzo Maresca.
Sui social il popolo Reds non ha dubbi: l’ex Juventus è considerato il possibile uomo della svolta. E puntano tutti il dito contro il tecnico che continua a puntare sempre sugli stessi elementi.
Niente Italia: l’assist di Gattuso
Federico sembrava potesse rientrare tra i convocati, ma per l’azzurro dell’Italia dovrà aspettare ancora. Già, Gattuso non l’ha chiamato per il doppio impegno delle qualificazioni Mondiali contro Estonia e Israele, anche perché reduce da un piccolo fastidio che lo aveva costretto a saltare il match di Champions League col Galatasaray.
Dunque, Chiesa potrà sfruttare l’assenza dei compagni che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali per ritrovare la forma migliore e soprattutto convincere il tecnico olandese ex Feyenoord a schierarlo dal primo minuto già a partire dal prossimo e delicatissimo impegno ad Anfield del 19 ottobre contro il Manchester United.
Anche Salah nel mirino: la bordata di Rooney
Tra i calciatori più criticati figurano anche i due più costosi colpi di mercato messi a segno nel corso della faraonica campagna acquisti del Liverpool: Wirtz, pagato 125 milioni, e Isak, costato 145. Ma si sta smarrendo anche la superstar Salah, tutt’altro giocatore rispetto a quello capace di segnare 34 gol la scorsa annata.
A puntare il dito contro l’egiziano anche la leggenda del calcio inglese Wayne Rooney, secondo cui l’ex Fiorentina e Roma soffrirebbe l’ingombrante convivenza con Isak. Se anche Momo è in discussione, allora è proprio vero: per Chiesa ora o mai più.