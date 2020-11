Liverpool fermato dal Brighton, pokerissimo City

Il Newcastle vince quasi allo scadere nell’anticipo della decima giornata di Premier League e scavalca il Crystal Palace, a segno Wilson e Joelinton.

Delude ancora il Liverpool, che dopo la sconfitta in Champions contro l’Atalanta, si fa rimontare dal Brighton nel recupero: decisivo il rigore trasformato da Gross. Nel primo tempo il Brighton aveva fallito un altro rigore con Maupay.

Il Manchester CIty risale la china tornando alla goleada che mancava da tempo in Premier League: cinque reti al Brighton con Mahrez grande protagonista e Liverpool più vicino.

A questo punto sale ancora di più l’attesa per Chelsea-Tottenham, con la squadra di Mourinho che in caso di vittoria sarebbe da sola in testa alla classifica.

PREMIER LEAGUE, 10ª GIORNATA

CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 0-2 [88′ Wilson, 90′ Joelinton]

BRIGHTON-LIVERPOOL 1-1 [60′ Diogo Jota (L), 92′ rig. Gross (B)]

MANCHESTER CITY-BURNLEY 5-0 [6′ e 22′ Mahrez, 41′ Mendy, 66′ Torres, 69′ Mahrez]

EVERTON-LEEDS [sabato ore 18.30]

WEST BROMWICH-SHEFFIELD UNITED [sabato ore 21.00]

SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED [domenica ore 15.00]

CHELSEA-TOTTENHAM [domenica ore 17.30]

ARSENAL-WOLVERHAMPTON [domenica ore 20.15]

LEICESTER-FULHAM [lunedì ore 18.30]

WEST HAM-ASTON VILLA [lunedì ore 21.00

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL 21 punti TOTTENHAM 20 LEICESTER 18 CHELSEA 18 SOUTHAMPTON 17 EVERTON 16 ASTON VILLA 15 MANCHESTER CITY 15 WEST HAM 14 WOLVERHAMPTON 14 NEWCASTLE 14 MANCHESTER UNITED 13 ARSENAL 13 CRYSTAL PALACE 13 LEEDS 11 BRIGHTON 10 BURNLEY 5 FULHAM 4 WBA 3 SHEFFIELD UNITED 1

OMNISPORT | 28-11-2020 18:37