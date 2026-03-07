Il Liverpool fa festa con Salah ma Chiesa non può sorridere, altro che Mondiali

Il Liverpool batte 3-1 il Wolverhampton in FA Cup e vola ai quarti: decisivi Robertson, Salah e Jones. I Reds riscattano la sconfitta in campionato. Rebus Chiesa

Il Liverpool conquista l’accesso ai quarti di finale di FA Cup battendo il Wolverhampton per 3-1 al Molineux. I Reds si prendono così la rivincita, dopo la sconfitta subita in campionato pochi giorni prima, grazie ai gol di Andrew Robertson, Mohamed Salah e Curtis Jones. Resta fuori, invece, Federico Chiesa per tutti e 90 i minuti a riconferma di una stagione altalenante composta per l’esterno da pochi spezzoni di gara, poche presenze da titolare e da soli 658 minuti complessivi, racimolati in tutte le competizioni a disposizione per i Reds: per l’italiano è a forte rischio la convocazione da parte di Gattuso per la Nazionale.

I numeri deludenti di Chiesa

Se da una parte i protagonisti in attacco per i Reds restano i soliti noti, a deludere le aspettative resta Federico Chiesa. L’esterno sinistro italiano in Premier League ha giocato appena 264 minuti complessivamente (pari a poco meno di tre partite da titolare). Anche le statistiche dell’attaccante non fanno ben sperare: Chiesa ha realizzato sole tre reti e tre assist dall’inizio della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non migliora il rendimento anche in Champions dove i minuti giocati restano 77 e l’ultima partita disputata dall’italiano risale al 28 gennaio, nel 6-0 contro il Qarabag: per lui solo 16′ di gioco da subentrato. Per Arne Slot la pedina Federico Chiesa resta la scelta principale nelle coppe inglesi dove il giocatore sebbene abbia raggiunto maggiore minutaggio rispetto ai dati del campionato, non si è reso decisivo con soli due assist e zero reti in 317 minuti complessivi.

Attenzionato sul mercato invernale anche da club italiani, Chiesa alla fine ha accettato la scommessa di rimanere a Liverpool ma senza grandi risultati. Gattuso contava su di lui: appena insediatosi sulla panchina azzurra Ringhiò lo sentì al telefono ma l’attaccante ex viola si disse non pronto per la convocazione. Ora le chances sono ancor più esigue.

Robertson protagonista della serata

Rispetto alla gara di Premier, di quattro giorni fa, è comunque tutto un altro Liverpool in coppa contro il Wolverhampton. La scena è per Andrew Robertson: il terzino scozzese ha sbloccato il risultato con una splendida conclusione dalla distanza, il suo primo gol in campionato dai tempi della rete segnata contro il Tottenham nel maggio 2024.

Il gol assume ancora più valore considerando il momento della stagione di Robertson. Il difensore, che compirà 32 anni mercoledì, ha perso il posto da titolare dopo l’arrivo estivo di Milos Kerkez. Prima di questa gara aveva segnato solo una volta in tutta la stagione, contro l’Atletico Madrid in Champions League. Nonostante alcune voci di mercato – tra cui l’interesse del Tottenham – la sua esperienza e leadership restano fondamentali per lo spogliatoio dei Reds.

Una partita inizialmente bloccata

La gara aveva seguito inizialmente un copione simile a quello visto in Premier League pochi giorni prima. Il Liverpool ha dominato il possesso ma ha faticato a creare occasioni nitide contro un Wolverhampton compatto e attendista.

Nei primi minuti ci hanno provato Cody Gakpo di testa, Alexis Mac Allister e il giovane Rio Ngumoha, ma il portiere Sam Johnstone si è fatto trovare pronto. La svolta è arrivata con la conclusione potente di Robertson dai 20 metri, che ha sorpreso Johnstone e si è infilata nell’angolo della porta.

Subito dopo è arrivato il raddoppio: Ngumoha ha lanciato Robertson sulla fascia sinistra e il suo cross è stato deviato in rete da Salah. Inizialmente segnalato fuorigioco, il gol è stato poi convalidato dal VAR. Il terzo gol è stato firmato da Curtis Jones, autore di una bella azione personale conclusa con un tiro preciso che ha battuto ancora Johnstone. Nel finale Hwang Hee-chan ha accorciato le distanze per i Wolves, ma solo per rendere meno pesante il passivo.

Reds ancora in corsa per un trofeo

Nonostante una stagione con alti e bassi e l’impegno imminente in Champions League contro il Galatasaray, la squadra di Arne Slot può ancora puntare a chiudere l’annata con un trofeo. La FA Cup rappresenta una concreta opportunità, e la serata di Robertson ha acceso le speranze per i tifosi dei Reds dopo un campionato deludente con il 6° posto attuale in classifica.

Clicca qui per le ultime news sulla Premier League