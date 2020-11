Liverpool, frizioni tra Salah e Klopp

La partita giocata sabato sul campo del Brighton potrebbe aver lasciato dietro di sé degli strascichi o, comunque, ha certificato che serpeggia non poco nervosismo tra i Reds.

In particolare, non è passato inosservato (e lo stesso giocatore non ha fatto nulla affinché la cosa passasse in sordina) l’atteggiamento di Salah al momento della sua sostituzione. Il campione egiziano, che ha sfornato l’assist per il momentaneo 1-0 firmato da Diogo Jota, al 64’ è stato richiamato in panchina e, quando ha appreso che doveva essere lui ad uscire, si è visibilmente lamentato ed ha più volte allargato le braccia. Il giocatore, tra l’altro, nel momento in cui ha lasciato il campo, ha negato la mano a Klopp che pure l’aveva allungata per cercarlo.

I due gol annullati con l’ausilio del VAR, il pareggio dei padroni di casa al 93’ su rigore con Gross (ne avevano già fallito un altro al 20’ con Maupay) e l’infortunio occorso a Milner hanno poi fatto il resto.

Lo stesso Klopp, al termine della gara è parso molto polemico, tanto che ad un giornalista che gli ha chiesto proprio dell’infortunio di Milner, si è limitato a rispondere con un semplice: “Congratulazioni”.

Il tecnico tedesco ha inoltre mandato una stoccata a coloro che l’hanno accusato di essere politico ed egoista poichè ha chiesto il ritorno ai cinque cambi: “Egoista è chi ha votato contro nel corso della riunione della scorsa settimana”.

OMNISPORT | 29-11-2020 09:24