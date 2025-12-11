Liverpool, il futuro di Chiesa è legato a Salah: Napoli e Roma a rischio beffa, gli scenari e il timore di Gattuso

La prossima partita col Brighton potrebbe essere l'ultima di Salah con i Reds. Il suo addio spalancherebbe le porte a Fede, ma la proprietà vuole provare a ricucire lo strappo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’impresa del Liverpool a San Siro contro l’Inter è stata offuscata dal caso Salah. Non si parla d’altro che di Momo ad Anfield. E del suo futuro, ovviamente. Da cui dipende anche quello di Chiesa, che solo fino a pochi giorni fa – prima del durissimo sfogo del campione egiziano post Leeds – sembrava destinato a far ritorno in Serie A, con Napoli e Roma in prima fila. Ora tutto è in discussione e anche il ct della Nazionale, Rino Gattuso, è spettatore interessato della vicenda più spinosa di questo ultimo scorcio di 2025.

Liverpool, perché il futuro di Chiesa è legato a Salah

La risposta è semplice ed è di natura tattica: perché giocano nella stessa posizione. Ed è il motivo per cui Chiesa finora è sempre stato una seconda o addirittura terza scelta per Slot, per quanto idolo dei tifosi e spesso decisivo quando chiamato in causa.

La sfortuna ha voluto che Fede saltasse l’euro-trasferta di Milano causa influenza, ma già dalla prossima partita potrebbe trovare molto più spazio. E non solo per l’intricato giallo di Salah. Già, perché si è fatto male anche un altro esterno offensivo che pure è nelle grazie del tecnico olandese, essendone connazionale: Gakpo, costretto a restare fermo ai box per diverse settimane.

Momo resta o va via? Tra Coppa d’Africa e sirene arabe

L’esclusione dal big match di Champions con l’Inter è stata la naturale conseguenza del clamoroso attacco mosso dall’ex Roma e Fiorentina al club e all’allenatore che lo ha lasciato in panchina per tre partite di fila (“mi hanno gettato sotto un autobus”). Sabato 13 dicembre – ad Anfield Road contro il Brighton – potrebbe essere la sua ultima partita con i Reds, sempre se convocato.

A quanto pare, Salah ha già invitato amici e familiari a presenziare alla sua ‘festa d’addio‘ (anche se non dovesse giocare). Poi la partenza per la Coppa d’Africa e il mercato. Con i club arabi – dall’Al Hilal di Inzaghi all’Al Qadisiyah – disposti a tutto pur di averlo. Senza dimenticare la MLS: San Diego e Chicago Fire hanno tutta l’intenzione di provarci. Ma c’è un ostacolo: il Liverpool. Come riferiscono i media inglese, la proprietà americana non è così convinta di lasciar partire la sua stella, che ha il contratto in scadenza nel 2027. Insomma, una situazione ingarbugliata e la certezza che tra il 33enne e Arne Slot la rottura è totale.

Che cosa cambia per Chiesa: Roma e Napoli beffate?

La prossima partita col Brighton dirà tanto, forse tutto. Perché se Salah dovesse essere escluso di nuovo, significherebbe che i margini per ricucire lo strappo sono minimi, se non pari allo zero. Ciò ad assoluto vantaggio di Chiesa, che si ritroverebbe improvvisamente al centro del progetto, complice anche l’infortunio di Gakpo.

Uno scenario inaspettato che cambia anche il mercato. Perché Federico non avrebbe più bisogno di tornare in Italia per provare a riconquistare l’azzurro della Nazionale in vista degli spareggi di marzo e si spera dei Mondiali. Sulle tracce dell’esterno offensivo ci sono Napoli, Roma e Bologna, piazze pronte a rilanciare il figlio d’arte e, ora, a rischio beffa.

Il ritorno in azzurro e i timori di Gattuso

Il ct è sempre stato chiarissimo sull’argomento: se Chiesa non è mai stato convocato nella sua Nazionale è solo ed esclusivamente per volontà del calciatore. Fede manca dal flop con la Svizzera agli Europei del 2024 e più passa il tempo, più il suo ritorno si complica. Convocarlo per i Mondiali dopo aver saltato anche gli spareggi, infatti, potrebbe avere ripercussioni sul gruppo.

E, allora, Gattuso punta marzo. E incrocia le dita. Perché Chiesa ha bisogno di giocare con regolarità. In Italia avrebbe la possibilità di farlo, mentre in Inghilterra non ha mai trovato continuità di rendimento. Se non riuscisse a sovvertire le gerarchie (occhio al mercato, i Reds sono sulle tracce di Semenyo), sarebbe un bel problema per il ritorno in azzurro del ligure.