Il giocatore ha riportato nel corso del match il tragico infortunio: adesso rischia intervento per le conseguenze derivanti dal taglio seguito all'impatto contro i due cartelloni a bordocampo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quel banalissimo incidente, fermato dalle immagini televisive, mostra Noa Lang finire contro il cartellone pubblicitario al 76′ di Liverpool-Galatasaray. Ma non è un urto da liquidare come un effetto collaterale e lo si intuisce osservando le espressioni facciali di chi osserva la scena a pochi centimetri dal giocatore, ad Anfield. L’ex Napoli urla, si butta a terra e si tiene il pollice destro.

Noa Lang si scontra con il cartellone, infortunio choc

Grida, attira l’attenzione e chiede l’intervento immediato. Una delle spettatrici presenti interrompe il video che sta filmando per chiedere aiuto, dopo aver visto quanto accaduto. Nel live della BBC Sport, addirittura, il cronista spiega di aver visto in rare occasioni tanto sangue uscire da un taglio e colare giù per il braccio.

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Lo staff medico e il servizio di primo soccorso entrano in campo, lo assistono e dopo una prima valutazione, Noa Lang beve un sorso d’acqua e viene steso su una barella, nell’apprensione generale. Secondo i dettagli emersi in una seconda fase e riportati dal Daily Mail e dalla BBC, il giocatore ha avuto bisogno di ossigeno. L’operazione al pollice è stata effettuata al Whiston Hospital Accident e Emergency: a confermare l’intervento lo stesso giocatore, attraverso il suo account social su Instagram: nessun dettaglio ulteriore, se non la notizia del ricovero e questa frase nelle storie: “Surgery went well! Thanks for all messages”.

Le condizioni del giocatore olandese

Il giocatore olandese è stato trasferito in ospedale per valutare le conseguenze e l’intervento immediato che però, dalla copiosa quantità di sangue visibile, è subito sembrato rilevante:

“Lang ha una grave ferita al dito”, aveva confermato l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk a margine del match. “Si sta recando in ospedale, ne sapremo di più quando è lì. Forse dovrà operarsi immediatamente, ci sarà una decisione da prendere”, ha concluso il tecnico, lasciando ipotizzare a un grave coinvolgimento della falange.

ANSA

Noa Lang portato via in barella

A parlare delle condizioni di Lang anche il suo connazionale Jeremie Frimpong, che ha rilasciato queste dichiarazioni all’olandese Ziggo Sport: “Non sono sicuro di cosa sia successo, perché il suo dito è fasciato. Alcuni dicono che gli manchi un pezzo della punta del pollice. In ogni caso, sicuramente soffre molto”.

Gli addetti hanno ispezionato i cartelloni pubblicitari contro cui è finito lo sfortunato giocatore del Galatasaray, durante la partita di ritorno degli ottavi: nelle foto di AP si vedono gli ispettori soffermarsi sul punto di impatto per accertarsi dell’effettiva regolarità. L’eccezionalità dell’evento ha richiesto anche questo controllo.

Rumors su amputazione

Come accaduto per Lindsey Vonn a seguito del tragico incidente che l’ha costretta a operarsi a Treviso, sono circolate anche indiscrezioni relative al rischio che il giocatore possa perdere una falange. Al 75′ minuto, come accennato sopra, Lang stava contrastando il centrocampista del Liverpool Curtis Jones per il possesso palla quando è inciampato all’indietro contro le transenne di Anfield. Dalle immagini pare che del materiale tagliente gli abbia procurato la ferita al dito poi operato.

Sembra, da quel che è stato ricostruito, che l’ex Napoli si sia incastrato il pollice tra due pannelli e si è subito portato la mano al petto per il dolore e che il taglio sia molto profondo, tant’è che lo stesso allenatore ha accennato velatamente a una operazione che implica delle decisioni. Su questo aspetto si aspettano eventuali notizie, compatibilmente con il rispetto delle condizioni del giocatore.