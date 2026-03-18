Pagelle di Liverpool-Galatasaray 4-0: Salah fa e disfa, serata da incubo per Osimhen. Brutto infortunio per Lang

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia
Che lo striminzito successo dell’andata non rappresentasse una garanzia, ilGalatasaray lo sapeva già. Ma i turchi speravano comunque di potersela giocare contro il Liverpool, forti della qualificazione ottenuta a spese della Juventus. A Anfield, però, il confronto si rivela impari, con i Reds padroni del campo dal primo all’ultimo minuto. Nel 4-0 finale per la squadra di Arne Slot vanno a segno Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch e Salah. Serata difficile per Victor Osimhen, poco incisivo anche a causa di una condizione fisica non ottimale.
Si riparte dall’1-0 dell’andata firmato da Mario Lemina, che dà al Galatasaray un prezioso vantaggio. Arne Slot si affida ad Alisson Becker tra i pali e rilancia Frimpong dal 1’, con Virgil van Dijk guida della difesa. Sulla trequarti spazio al talento di Florian Wirtz alle spalle di Ekitike, mentre Federico Chiesa parte dalla panchina. Dall’altra parte Okan Buruk conferma un undici solido con Osimhen riferimento offensivo e un centrocampo fisico guidato da Torreira e Lemina. Scelte chiare per entrambe le squadre, con il Liverpool chiamato a ribaltare il risultato e i turchi pronti a difendere il vantaggio.
Il primo tempo ad Anfield si chiude sull’1-0 per il Liverpool contro il Galatasaray, con i Reds più propositivi ma non sempre concreti. A sbloccare la gara è Dominik Szoboszlai al 25’, bravo a sfruttare una mischia su calcio d’angolo battuto da Alexis Mac Allister. Il Liverpool crea diverse occasioni, soprattutto con Wirtz e Momo Salah, trovando però la risposta attenta di Cakır. Nel finale succede di tutto: i Reds si procurano un calcio di rigore ma dal dischetto Salah fallisce. Per quanto riguarda i turchi è solo resistenza, senza peso offensivo considerate le condizioni non perfette di Osimhen. Stavolta la strategia delle perdite di tempo, già vista con la Juve, non paga.
I Reds dilagano e centrano la qualificazione
Nella ripresa il Galatasaray prova a cambiare il match inserendo Lang e Sané. Esce Osimhen, non al top della forma. L’inerzia della partita però, non si sposta ma anzi pende ancor più in favore dei padroni di casa. Ekitike trova il raddoppio in avvio e Gravenberch aumenta ulteriormente il divario tra le due squadre siglando il 3-0. Ormai non c’è più confronto, così sale in cattedra anche Salah che firma il poker. L’egiziano poi viene sostituito prendendosi la standing ovation del pubblico.
L’infortunio a Lang
A complicare ancora di più la serata del Galatasaray sono arrivati gli infortuni, quello al braccio ha praticamente spento le possibilità di incidere di Osimhen. Quello di Non Lang, anche lui ex Napoli, preoccupano decisamente di più. Nelle fasi finali del match, al termine di uno sprint il giocatore si è appoggiato in maniera molto forte sui cartelloni pubblicitari che recintano il campo ad Anfield. Un cartellone particolarmente tagliante visto che il giocatore ha cominciato a perdere molto sangue ed è stato accompagnato immediatamente in barella in ospedale.
Top e flop del Liverpool
Szoboszlai 7,5 Decisivo con il gol, si procura il rigore poi sbagliato da Salah e avvia l’azione del 2-0. E’ sempre nel vivo del gioco.
Mac Allister 7 Qualità assoluta sui piazzati e assist per l’1-0. C’è poi il pallone, non banale, servito a Salah sempre nel 2-0.
Wirtz 7 Crea tanto, gli manca solo il gol.
Ekitike 7 Si muove bene ma gli manca fortuna nel primo tempo. La trova nel secondo con il tap-in vincente che ribalta le gerarchie.
Salah 7 Sbaglia il rigore ma non si scompone. Non lo fa neppure dinanzi alle tante parate di Cakir. Così prima fa assist e poi si mette in proprio per il gol del 4-0.
Gravenberch 7 Firma il 3-0 e dà fisicità e inserimenti continui.
Alisson 6 Fa da spettatore.
Top e flop del Galatasaray
Cakir 7 para il rigore e limita il passivo con diversi interventi.
Osimhen 5 Protagonista mancato dell’incontro. Prova a rimanere in campo ma non è al meglio e alza bandiera bianca a fine primo tempo.
Torreira 5 Fatica a contenere il centrocampo inglese.
Singo 4,5 Ok l’autogol non vale ma la prestazione pessima rimane.
Jakobs 4,5 In bambola, come tutta la retroguardia giallorossa.