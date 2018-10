Liverpool, Keita ricoverato all'ospedale

Dopo circa 20 minuti della sfida Napoli-Liverpool, Naby Keita si è accasciato a terra. Immediata la sostituzione del giocatore dei Reds che, apparso in stato confusionale, è stato poi ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli per accertamenti, come comunicato dal club inglese.

Scongiurato, per fortuna, il pericolo di un problema cardiaco. Il tecnico del Liverpool Klopp, nel post match, ha dichiarato: "Non sappiamo cosa abbia Keita ma credo sia un grosso problema alla schiena", le sue parole.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 07:35