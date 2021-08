Liverpool, Klopp dice la sua su Haaland

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ai microfoni della Bild ha parlato di Erling Haaland e di un possibile interesse dei Reds: “E’ un talento straordinario, una forza della natura. Una volta gli ho visto colpire il terreno durante l’esultanza per un gol e ho avuto paura che avesse fatto una buca sul campo…”,

“Di sicuro il Dortmund prima o poi si troverà a discutere del suo futuro con molti top club europei, ma non so se accadrà il prossimo anno o più avanti nel tempo. Haaland al Liverpool? Non ho il suo numero di telefono!”.

OMNISPORT | 22-08-2021 16:03