Liverpool, per Leoni diagnosi choc: salta stagione, Mondiale e non solo. Cosa cambia per Chiesa

L'ex difensore del Parma, uscito in barella nel 2-1 al debutto da titolare con i Reds, starà fuori un anno. In lista Champions ci va l'ex Juventus

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non poteva essere peggiore la diagnosi per Giovanni Leoni, infortunatosi ed uscito in barella al debutto da titolare con il Liverpool in Carabao Cup contro il Southampton l’altra sera. L’ex difensore del Parma dovrà star fermo un anno e salterà quindi anche il Mondiale eventuale e parte della prossima stagione.

Le parole del tecnico Slot

Era arrivato al Liverpool dal Parma con un trasferimento estivo da 26 milioni di sterline Leoni e c’era molta attesa nei suioi confronti ma la sfortuna lo ha preso subito di mira. Alla vigilia della gara con il l Crystal Palace, l’allenatore dei Reds Slot ha aggiornato tutti sulle condizioni del giocatore: “Leoni si è rotto il legamento crociato anteriore, il che significa che dovrà stare fuori per circa un anno. Essendo così giovane, arrivando in un nuovo paese e giocando così bene alla prima partita, è molto difficile cogliere gli aspetti positivi. Non c’è mai un lato positivo, ma si cerca di guardare avanti, e cioè che è ancora così giovane e ha ancora tanti anni a disposizione dopo essersi ripreso da un terribile infortunio“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di van Dijk e Gomez

Slot ha poi indicato i rispettivi recuperi positivi di Virgil van Dijk e Joe Gomez dagli infortuni al legamento crociato anteriore come un esempio positivo per Leoni: “Abbiamo alcuni esempi con Virgil e Joe e molti altri in tutto il mondo. Fa più male quando si è più vicini al ritiro, ma è tutt’altro che ideale. I chirurghi e gli addetti alla riabilitazione sono importanti, ma è bello poterlo fare con giocatori che hanno vissuto questa esperienza e che possono dare la giusta energia al momento giusto.

Slot ha anche voluto sottolineare che la sua squadra ha ancora abbastanza opzioni per affrontare la perdita del giovane centrale: “Abbiamo più che sufficienti opzioni per sostituire, se necessario, un giocatore nella posizione di difensore centrale perché ovviamente abbiamo Virgil, Joe e Ibou (Konate) e altre opzioni se necessario”.

Chiesa inserito in lista Champions

L’unico a trarre giovamento dal brutto infortunio di Leoni è stato Chiesa. L’ex Juventus era stato escluso dalla lista Champions del Liverpool ma ora, grazie a una modifica al regolamento UEFA, è stato reinseirito. L’Uefa infatti aveva annunciato due settimane fa che i club potranno includere un sostituto “temporaneo” se uno dei loro giocatori di movimento subisce un “infortunio o una malattia a lungo termine”. Il Liverpool ha pertanto deciso di iscrivere l’attaccante Chiesa, 27 anni, alla Champions League.