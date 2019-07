Liverpool, pronto rinnovo da record per blindare Salah

Reduce dalla deludente avventura in Coppa d'Africa, in cui il suo Egitto padrone di casa non è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale, Mohamed Salah potrebbe trovare consolazione nel rinnovo con la sua squadra di club, il Liverpool campione d'Europa in carica.

Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, i Reds sono pronti ad offrire un rinnovo principesco all'ex giocatore di Fiorentina e Roma, un'operazione che gli consentirebbe di percepire ben 25 milioni di euro a stagione. Una cifra che, di fatto, blinderebbe il Faraone, che diverrebbe così il calciatore più pagato della Premier League.

La notizia arriva dopo il "no" al rinnovo da parte dell'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, che ha spiegato di voler continuare ad affrontare la sfida che lo impegna attualmente giornata dopo giornata: "Non riesco a immaginare – ha detto il tecnico tedesco – il giorno in cui non sarò più il manager del Liverpool, ma non è importante. Non voglio mai trovarmi in una situazione in cui le persone siano infastidite dal mio essere ancora qui, e prima o poi nal calcio succede, è la verità. Non me ne andrò prima che il contratto finisca. Abbiamo abbastanza tempo per prendere decisioni e non c'è bisogno di farlo adesso".

I campioni d'Europa hanno affrontato nella notte il Borussia Dortmund, club che lo stesso Klopp ha allenato tra il 2008 e il 2015: a spuntarla, davanti al pubblico del Notre Dame Stadium di South Bend, negli Stati Uniti, sono stati i gialloneri, che hanno vinto 3-2 grazie alle reti di Paco Alcacer, Thomas Delaney e Jacob Bruun Larsen. Le reti del Liverpool portano invece la firma di Harry Wilson e Rhian Brewster, quest'ultima su calcio di rigore.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 12:30