Pagelle di Liverpool-PSG 0-2: Safonov e Dembelé portano i parigini in semifinale. Reds, dominio senza gol

Il PSG completa l’opera e dopo il 2-0 dell’andata espugna anche Anfield strappando il pass per le semifinali. I rossoblù di Luis Enrique battono 2-0 il Liverpool con doppietta di Dembelé al 73′ e al 91′ che arriva proprio nel momento di massima pressione dei Reds. La squadra di Slot ci prova, soprattutto nella ripresa ma sbatte spesso e volentieri sui guantoni di Safonov. Non brillano gli attaccanti inglesi, neanche Salah al quale viene data una chance a gara in corso.
- Le scelte di Slot e Luis Enrique
- Il PSG gioca ma è Safonov a salvarlo
- Dominio Reds ma segna Dembelé
- Top e flop del Liverpool
- Top e flop del PSG
Le scelte di Slot e Luis Enrique
Vincere la Champions è un’impresa ma ripetersi è un capolavoro destinato a pochi. Vuole provarci il PSG che ci ha preso gusto dopo il primo storico trionfo dello scorso anno. I francesi partono dal 2-0 dell’andata ma ora devono superare l’esame Anfield per accedere alle semifinali. Squadra che vince non si cambia: Luis Enrique conferma lo stesso 11 del Parco dei Principi. Deve rimontare, invece, il Liverpool che ci prova con una formazione iper-offensiva che tuttavia non include Salah. Slot manda i suoi in campo col 4-3-2-1: Wirtz agisce in appoggio alla coppia pesante Isak-Ekitike.
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Il PSG gioca ma è Safonov a salvarlo
Il PSG non è squadra speculativa. Luis Enrique vuole che i suoi provino a colpire il Liverpool giocando comunque con spirito offensivo nonostante il vantaggio dell’andata. Il duello Kvaratskhelia-Frimpong esalta ma sono i Reds, naturalmente, a cercare maggiormente la via del gol. L’occasione più importante arriva alla mezz’ora con Salah, da poco entrato al posto dell’infortunato Ekitike, che chiama Safonov agli straordinari, ben aiutato nella circostanza da Marquinhos.
Dominio Reds ma segna Dembelé
Il Liverpool entra in campo con un piglio differente nella ripresa. Sono efficaci anche i cambi di Slot, con Gomez e Gakpo che danno maggiore vivacità alla manovra dei Reds. Gakpo, Gravenberch, ancora Kerkez: gli inglesi fanno sul serio ma non riescono a sfondare. Mariani prova ad aiutarli fischiando un rigore per un contatto tra Pacho e Mac Allister ma il Var interviene per toglierlo. Il PSG non può fare altro che difendersi e trova in Safonov una risorsa preziosa. Al 73′ poi arriva la beffa: gli ospiti si portano in vantaggio con un tiro di Dembelé che chiude il discorso qualificazione. Nel finale, il Pallone d’Oro transalpino trova anche la doppietta.
Top e flop del Liverpool
- Konaté 6,5 Salva due gol praticamente fatti: prima su Doué, poi su Dembélé. Tempismo perfetto e fisicità dominante. Il migliore dei Reds.
- Mamardashvili 6,5 Attento e reattivo, soprattutto sul tentativo da lontano di Dembélé del primo tempo. Sempre concentrato, dà sicurezza al reparto. Non può nulla sul gol subito.
- Gakpo 6,5 Entra e dà subito vivacità: tiro insidioso respinto da Safonov. Porta energia e imprevedibilità.
- Gomez 6,5 Sistema la fascia destra e si propone anche bene.
- Gravenbech 6 Porta tanta energia ma la mira è rivedibile.
- Isak 5,5 Si vede poco: un’occasione fermata dal fuorigioco e poco altro. Troppo isolato.
- Wirtz 5,5 E’ l’uomo chiamato a dare qualità alla manovra ma sbaglia quasi tutte le giocate e i passaggi nel primo tempo. Meglio nella ripresa ma non basta.
- Frimpong 5 Dura un tempo: soffre Kvara e Slot lo toglie dal campo.
- Salah 5 Lo vedi in panchina come all’andata e ti chiedi il motivo. Quando entra però tutto diventa chiaro: fa tutto male.
- Mac Allister 5 Serata complicata: ammonito e protagonista del contatto VAR che porta alla revoca del rigore. Poco incisivo.
Top e flop del PSG
- Safonov 7,5 Miracoloso su Kerkez: riflesso decisivo che salva il risultato. Sempre sicuro anche nelle uscite.
- Dembelé 7,5 Tra i peggiori in campo fino al momento del gol. Nel finale trova anche la doppietta.
- Marquinhos 7 Salvataggi provvidenziali e una presenza che pesa al centro dell’area di rigore.
- Hakimi 6,5 Spinta continua sulla fascia: da una sua accelerazione nasce una chance enorme per Dembélé.
- Vitinha 6,5 Prezioso in entrambe le fasi: intercetta un passaggio pericoloso e dà ordine al centrocampo.
- Kvaratskhelia 5,5 Alterna buone giocate a errori sanguinosi, come il contropiede sprecato. Discontinuo anche se è suo l’assist per Dembelé.
- Doué 5,5 Buoni movimenti ma poco concreto: fermato da Konaté nel momento decisivo.