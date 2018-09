Liverpool-PSG disturbata sul web

(ANSA) – PARIGI, 20 SET – E’ andata male al Paris Saint-Germain la partita di esordio in Champions a Liverpool, ma ancor peggio è andata ai francesi che, per la prima volta, hanno tentato di seguire il match sulla nuova piattaforma RMC Sports gestita dall’operatore SFR. Interruzioni continue, immagini e audio disturbati, insomma un disastro. E tante proteste.

Il gruppo Altice/SFR è stato costretto a presentare le “scuse” dopo l’ondata di proteste che ha invaso anche i social network. L’operatore ha spiegato gli incidenti tecnici con l’altissimo numero – molto più del previsto – di connessioni private per seguire la partita. Come segnale di buona volontà, SFR ha annunciato in un comunicato che “il primo mese di abbonamento sarà gratuiti per tutti i clienti” interessati al disturbo tecnico. Altice/SFR ha sborsato una cifra record di 370 milioni di euro a stagione, dal 2018 al 2021, per i diritti della Champions e dell’Europa League.

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 16:06