Liverpool-Psg, Marquinhos rende omaggio al maestro Zeman: “In Brasile non giocavo così, è merito suo” 

Nel post partita il capitano dei parigini ha ricordato l’esperienza alla Roma col tecnico boemo riconoscendone l’importanza per la sua crescita

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Marquinhos è il capitano del Psg che ha conquistato l’accesso alla semifinale di Champions League replicando ad Anfield la vittoria dell’andata sul Liverpool, ma anche oggi non dimentica la sua breve esperienza nel calcio italiano: nel post partita il brasiliano ha reso omaggio a Zdenek Zeman, raccontando quanto il tecnico boemo lo abbia migliorato come calciatore.

Liverpool-Psg, Marquinhos tra i migliori

Una gara da leader, da protagonista assoluto, condita da un salvataggio eroico che, sullo 0-0, ha impedito al Liverpool di dimezzare lo svantaggio e mettere pressione sul Psg: Marquinhos è stato tra gli elementi più importanti per il successo ad Anfield della squadra parigina, che con l’approdo in semifinale di Champions League può ancora sperare di difendere il titolo di campione d’Europa conquistato nella scorsa stagione battendo l’Inter in finale.

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Intervistato a fine gara da Sky Sport, il capitano della squadra parigina ha raccontato di come la breve esperienza in Italia, più di 10 anni fa, l’abbia aiutato a diventare uno dei migliori centrali del panorama internazionale.

L’esperienza in serie A con la Roma

A stuzzicare Marquinhos è Alessandro Del Piero, che ricordando la stagione 2012/13 giocata dal brasiliano alla Roma, gli ha chiesto quanto gli fosse rimasto della sua esperienza in serie A. “La scuola italiana, anche se in Italia ci sono stato poco, è stata importante per me, l’Italia mi ha aperto le porte dell’Europa”, ha risposto il capitano del Psg prima di rendere omaggio a Zdenek Zeman, l’allenatore che all’epoca lo aiutò ad ambientarsi e a migliorarsi, insegnandogli un nuovo modo di giocare.

L’omaggio a Zeman

“Alla Roma avevo come allenatore Zeman – ha poi continuato Marquinhos – a lui piace tanto lavorare con i difensori veloci che devono pensare al timing del gioco, ai movimento con palla coperta o scoperta, al fuorigioco. Ho imparato tanto da lui”. Secondo Marquinhos, Zeman lo ha aiutato ad adattarsi al calcio europeo. “Lui mi ha fatto uscire dalla mia zona di comfort – ha concluso Marquinhos – in Brasile facevo altre cose, giocavo tranquillo, non così, scappavo all’indietro. Lui mi ha insegnato davvero tanto”.