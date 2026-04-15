Liverpool-Psg, moviola: Mariani e Di Bello andranno ai Mondiali, ecco cos’hanno combinato

Appena sufficiente Maurizio Mariani nel match di ritorno dei quarti di finale di Champiions League tra Liverpool e Psg ad Anfield Road. In campo c’era la squadra arbitrale al completo che rappresenterà l’Italia ai Mondiali, con Bindoni e Tegoni assistenti e Di Bello al Var. Vediamo come se la sono cavata.
- Liverpool-Psg, i casi da moviola
- Il rigore revocato
- Chi è l’arbitro Mariani
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito due giocatori
Liverpool-Psg, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 27′ breve momento di confusione per l’arbitro quando un pallone è uscito dal campo sul lato destro della metà campo parigina prima di rientrare in gioco con effetto. Al 28′ problema grave al tendine d’Achille per Ekitké, che è dovuto uscire in barella in lacrime. Al suo posto entrerà Salah. Nel recupero del primo tempo il primo ammonito, è Mac Allister per un intervento in ritardo su Joao Neves a centrocampo.
Il rigore revocato
Al 48′ Doué recupera palla sulla destra della propria metà campo e accelera lungo la linea laterale. Szoboszlai lo spinge fuori dal campo e l’ex giocatore del Rennes si infortuna sbattendo contro i cartelloni pubblicitari, per Mariani non c’è nulla. Al 65′ Mariani assegna un rigore ai Reds per un contatto in area tra Pacho e Mc Allister, il Var Di Bello lo richiama all’on field review e il fischietto di Aprilia, dopo aver rivisto le immagini al monitori, cambia idea e revoca il penalty.
Regolare al 73′ il gol di Dembelè. All’84’ ammonito Konatè per un intervento ruvido su Kvaratskhelia a centrocampo. Regolare al 91′ anche il raddoppio di Dembelè e dopo 6′ di recupero Liverpool-Psg finisce 0-2.
Chi è l’arbitro Mariani
Maurizio Mariani, 44 anni, la scelta per Liverpool-Psg, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A.
Ha arbitrato 13 partite finora nella Serie A (2025-2026) e non sono mancate le polemiche. A partire da Napoli-Inter dello scorso ottobre (finì 3-1 per gli azzurri), quando Mariani fischiò un penalty su indicazione dell’assistente e in differita di cinque secondi. A gennaio poi proteste e tanti episodi contestati nel corso di Milan-Genoa (1-1). Un errore anche nel corso dell’ultimo Juventus-Napoli terminato 3-0. A far discutere l’intervento di Bremer, colpevole di aver messo un braccio attorno al collo di Hojlund. Un contatto evidente con il Var rimasto silente. L’ultimo episodio, assai discutibile, riguarda Udinese-Juventus. Mariani ha arbitrato diversi big-match nella Champions League attualmente in corso. Compreso Real Madrid-Manchester City dove ha assegnato un rigore ai Blancos, poi sbagliato da Vinicius. Nell’occasione a lamentarsi fu Gianluigi Donnarumma che non le mandò a dire a Mariani: “Perché fate i fenomeni?”. E’ stato scelto per rappresentare l’Italia per la squadra arbitrale dei Mondiali.
I precedenti tra le due squadre
Nei 5 precedenti tra i due club 3 successi del Psg, 2 dei Reds e nessun pari
L’arbitro ha ammonito due giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con IV uomo Marchetti, Di Bello al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mac Allister, Konatè.