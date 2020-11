Liverpool, Salah è positivo al Covid-19: a rischio la sfida con l'Atalanta

Il Liverpool rischia di perdere Mohamed Salah: l’attaccante egiziano in forza ai Reds è risultato positivo al Covid-19.

A comunicarlo è stata la Federazione Egiziana. Il classe 1992 è impegnato con la sua nazionale durante la pausa ed è risultato positivo all’ultimo giro di tamponi. “I test medici condotti in nazionale hanno mostrato che Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. Non ha sintomi e si trova in isolamento nella sua stanza”.

Salah potrebbe saltare, oltre agli impegni con l’Egitto in questa pausa, anche la sfida contro il Leicester del prossimo weekend e quella del 25 novembre contro l’Atalanta.

OMNISPORT | 13-11-2020 16:32