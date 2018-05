Liverpool sconfitto? La colpa non è di Karius...

Tutti a dare la colpa a Loris Karius, o alla sfortuna, quella che ha tolto dalla contesa proprio sul più bello Mohamed Salah, la stella incontrastata della stagione di un Liverpool che nella prima mezzora della finale di Champions League aveva messo in scacco il Real Madrid con le proprie armi, quelle del pressing e dell'organizzazione difensiva. Certo, alla base dell'amaro ko dei Reds a Kiev la componente malasorte c'è eccome, come in un ideale contrappasso di quanto successo 13 anni fa ad Istanbul, la storica rimonta sul Milan, dato che da quel momento in Champions non ne è andata più dritta una al Liverpool, compresa la finale-rivincita del 2007 contro i rossoneri, persa per un gol… fortunoso (eufemismo…) di Pippo Inzaghi.

Però, va detto, i Reds se la sono pure cercata, attraverso l'incauto comportamento di una delle proprie bandiere. Jamie Carragher, difensore di lunghissimo corso, vice-capitano del club per antonomasia, in campo proprio ad Istanbul e due anni dopo ad Atene, non ha infatti trovato nulla di meglio da fare che farsi ritrarre prima della partita con la Coppa in mano, sorridente e trionfante nell'alzarla per poi postare il tutto sui propri social. Non sia mai, il cerimoniale della scaramanzia non prevede sconti: chi tocca quella Coppa, non la vincerà, e pure chi la sfiora, come successo a Dimitri Payet nella recente finale di Europa League, che ha visto l'attaccante del Marsiglia prima accarezzare il trofeo all'ingresso in campo e poi uscire in lacrime per infortunio nei primi minuti spianando la strada al trionfo dell'Atletico Madrid.

Oggi Carragher fa l'opinionista tv, pur sospeso per una brutta storia di uno sputo ad una tifosa del Manchester United, ma il cuore per il Liverpool batte sempre. Così, non aver saputo resistere alla tentazione è costato caro a un po' di gente: Salah si è infortunato e rischia di perdere il Mondiale, Karius può avere chiuso la carriera ad alti livelli, capitan Henderson non ha potuto alzarla davvero quella Coppa e Carragher ha completato il suo inizio di 2018 da incubo, prendendosi insulti da più parti via social: “Perchè l’hai toccata?”, “Carra, è colpa tua!” e via dicendo. Bastava trattenersi…



SPORTAL.IT | 27-05-2018 11:35