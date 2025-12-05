Liverpool, ora Slot si è accorto di Chiesa ma la teoria sull'ex Juventus fa infuriare i tifosi: “Va licenziato”

Le dichiarazioni del tecnico olandese alla vigilia della trasferta di Leeds scatenano il popolo Reds. "Ha salvato la sua panchina, ora merita di giocare dall'inizio"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il salvataggio sulla linea all’ultimo respiro della sfida di Anfield pareggiata col Sunderland ha contribuito ad alimentare il mito di Federico Chiesa agli occhi dei tifosi del Liverpool, sempre più pazzi dell’italiano. E, ora, anche Arne Slot sembra essersi accorto dell’ex Juventus, ma la sua teoria sull’attaccante fa infuriare i tifosi. Che invocano il licenziamento dell’olandese.

Liverpool, ora Slot si è accorto di Chiesa

La rincorsa a mille all’ora. Un fulmine. Metri e metri di campo percorsi, pur di evitare un gol fatto. Con sentiti ringraziamenti da parte di Alisson. Fuoriclasse di generosità. Pur essendo un attaccante. Pur essendo (quasi) l’ultima scelta di Slot. Chiesa è da tempo l’idolo di Anfield Road e finalmente sono arrivate le parole di apprezzamento di un allenatore che lo sta impiegando con il contagocce nonostante il rendimento negativo della squadra che la scorsa stagione ha dominato la Premier League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Federico la miseria di due sole gare da titolare, per giunta in Carabao Cup e in un undici imbottito di riserve e giovani. Ma qualcosa – forse – potrebbe essere cambiato dopo che il 28enne ligure ha di fatto salvato la panchina del tecnico. Le parole d’apprezzamento di Slot nel post gara sono il preludio di un cambio nelle gerarchie?

La teoria dell’allenatore sull’ex Juventus

Nella conferenza stampa della delicata trasferta di Leeds l’allenatore dei Reds ha aperto alla possibilità di schierare Chiesa dal primo minuto. “Mi ha impressionato. Ogni giocatore può partire titolare, ma abbiamo molte opzioni per iniziare nella sua posizione” ha detto.

In effetti, la concorrenza è davvero nutrita, ma nessuno dei trequartisti impiegati da Slot – a partire da Salah – sta rendendo secondo le aspettative. A infastidire i tifosi del Liverpool, però, è la teoria dell’ex Feyenord sul calciatore italiano, che spera di poter rientrare nel giro della Nazionale per i playoff Mondiali. “Sta davvero avendo un impatto partendo dalla panchina”. Tradotto: è l’uomo degli ultimi minuti.

Tifosi sul piede di guerra: tutti contro Slot

Le dichiarazioni di Slot non sono certo passate inosservate. Sui social è un coro unanime contro l’olandese. “Chiesa merita più presenze da titolare: il suo impatto dalla panchina è evidente! Slot avrà pure molte opzioni, ma dovrebbe fidarsi di più di Federico. Gakpo non è l’unica risposta” scrive un tifoso su X.

‘If678’ è piuttosto duro: “Se fossi stato Chiesa, avrei fatto autogol”. “Ha salvato la sua panchina, ma Arne continua a non farlo giocare” scrive Chris. “È l’unico calciatore che sembra impegnarsi: merita di giocare”. “Siamo così stanchi di sentire tutte queste str***ate da Slot su Chiesa” rincara Yogi. Per Ryan “il modo in cui l’allenatore tratta Chiesa è da licenziamento”.