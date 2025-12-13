Liverpool, Slot perdona Salah e ignora Chiesa: Momo in campo per necessità, ovazione e assist, cosa succederà

La punizione di Salah dura poco: partito dalla panchina contro il Brighton, Momo è entrato nel primo tempo per l'infortunato Gomez. Solo briciole per l'italiano

Toh, chi si rivede. Il destino ha voluto che un infortunio spingesse Arne Slot a perdonare il ribelle Salah. Punito con l’ennesima panchina dopo la sfuriata post Leeds che ha spinto il Liverpool a escluderlo dai convocati per la sfida di Champions con l’Inter, Momo è stato chiamato in causa nel primo del tempo del match di Premier contro il Brighton. E Anfield è letteralmente esploso per la sua leggenda. A farne le spese, ancora una volta, Federico Chiesa, cui il tecnico olandese ha riservato pochi minuti nel finale.

Liverpool, Chiesa ignorato nonostante l’emergenza

Con Salah in rotta col club e Gapko infortunato, tutto lasciava pensare che Slot si sarebbe affidato a Chiesa, che ha saltato la trasferta milanese causa influenza. Febbre smaltita, ma niente campo. Fede è sempre più indietro nelle gerarchie, nonostante gli elogi dell’allenatore nella conferenza della vigilia della partita con l’Inter.

Parole non supportate dai fatti, però. Slot ha schierato Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz alle spalle di Ekitike. L’esterno offensivo ex Juventus e Fiorentina è stato come al solito gettato nella mischia solamente negli ultimi dieci minuti, troppo poco per mettersi in evidenza. E a questo punto Fede è chiamato a una scelta: se non viene coinvolto neppure quando la coperta è corta, restare a Liverpool col Mondiale alle porte è la scelta migliore?

Slot perdona Salah per necessità: la reazione di Anfield

Escluso dalla Champions, in panchina contro il Brighton nell’ultima gara prima della Coppa d’Africa e forse della sua lunga e vincente avventura col Liverpool. Ma la punizione questa volta è durata ben poco. Quando al 26′ Joe Gomez – autore dell’assist per Ekitike che ha sbloccato il match dopo soli 60 secondi – è stato costretto ad alzare bandiera bianca, Slot ha deciso di affidarsi proprio a Salah.

L’ingresso in campo dell’attaccante egiziano è stato accolto dall’ovazione dei tifosi di casa, impazziti per la loro stella il cui futuro in rosso è insidiato dalle ammalianti sirene arabe. Momo ha fatto la sua parte: al 60′ ha infatti confezionato l’assist per lo scatenato Ekitike, che ha fissato il risultato sul 2-0.

Cosa succederà: gli scenari

Se Salah non fosse stato chiamato in causa, ci sarebbero stati pochi dubbi sul suo futuro. Del resto, la rottura che si è consumata col durissimo attacco del giocatore ad allenatore e club sembrava insanabile. Probabilmente Slot ha assecondato la volontà della proprietà americana dei Reds, che non ha alcuna voglia di privarsi dell’egiziano.

Ora la Coppa d’Africa, poi il mercato: la diplomazia scende in campo per guarire il mal di pancia di Momo. Dovesse rientrare l’allarme, si aprirebbe la questione Chiesa, sulle cui tracce vi sono diversi club di Serie A come Roma, Napoli e Bologna. Gennaio sarà un mese chiave anche per il suo possibile ritorno in Nazionale, inevitabilmente legato alle sue performance in campo. Che Slot gli nega.