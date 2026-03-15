Virgilio Sport
CALCIO CALCIO ESTERO PREMIER LEAGUE

Liverpool-Tottenham: anche Vicario tradisce Tudor, lo salva Richarlison. Chiesa ancora umiliato da Slot

Primo punto con gli Spurs per l'ex allenatore della Juve: dopo la mezza papera del portiere, l'1-1 acciuffato nel finale dà un po' di respiro ai londinesi. Fede in campo solo 4'.

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo tante polemiche, la prima gioia. Igor Tudor raccoglie finalmente un risultato positivo da quando è diventato allenatore del Tottenham. Punto d’oro per i suoi Spurs in casa del Liverpool, acciuffato nel finale dopo una partita trascorsa a inseguire i Reds, in vantaggio nel primo tempo con Szoboszlai, complice una mezza papera di Vicario. La rete dell’1-1 l’ha messa a segno Richarlison allo scadere ed è un pari che consente ai londinesi di restare appena fuori dalla zona retrocessione: +1 sulla coppia formata da Nottingham Forest e West Ham, che condividono la terzultima posizione.

Liverpool-Tottenham, l’ultima chiamata per Tudor

Prima della partita l’ex tecnico della Juve aveva detto ai suoi: “Potete piangere o reagire”. E nella ripresa, effettivamente, il Tottenham non ha tirato i remi in barca, come nelle precedenti occasioni. Anzi, nel finale ha addirittura avuto un paio di chance per conquistare la vittoria in pieno recupero. E dire che la partita si era messa male per gli Spurs. Stavolta Tudor ha dato fiducia a Vicario, dopo averlo escluso in Champions contro l’Atletico Madrid a vantaggio di Kinsky. Ma il portiere italiano lo ha “tradito”, non trattenendo la conclusione su punizione di Szoboszlai al 18′: la palla gli è scappata dalle mani.

Errore di Vicario: il portiere italiano massacrato sui social

Un errore goffo, costato un’infinità di critiche a Vicario sui social. Impietosi i tifosi del Tottenham nei suoi confronti. “Non è un portiere, è un clown”. Oppure: “Persino mio nonno avrebbe fatto meglio in questa circostanza”. O ancora: “Peggio di Kinsky con l’Atletico”. Per qualcuno, addirittura, un errore capace di condannare gli Spurs all’incredibile retrocessione nel Championship, la Serie B del calcio inglese: “Ormai non c’è più speranza”. E invece, al 45′ della ripresa, Richarlison ha trovato il guizzo vincente e ha battuto Alisson, per l’1-1 che ha ridato speranza ai londinesi e probabilmente evitato l’esonero a Tudor, ammonito nel secondo tempo per delle proteste un po’ troppo focose.

Chiesa in campo una manciata di minuti: ma Gattuso spera

Proprio dopo il pareggio di Richarlison, al 91′, l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, si è ricordato di avere in panchina Federico Chiesa e lo ha lanciato nella mischia quasi per disperazione, alla ricerca di un estemporaneo colpo di teatro dell’ex Fiorentina e Juventus. Che non è arrivato. Chiesa, entrato in campo al posto di Mac Allister, di fatto ha giocato un solo pallone, offerto peraltro tra i piedi di Ekitike in area di rigore: il compagno di squadra ha vanificato tutto facendosi ribattere il tiro da un difensore. Per Fede, comunque, il ritorno in campo dopo l’ultimo stop per infortunio: Gattuso può sperare di averlo a disposizione per i playoff mondiali.

Liverpool-Tottenham: anche Vicario tradisce Tudor, lo salva Richarlison. Chiesa ancora umiliato da Slot Comolli liquida Tudor con l'esonero, i possibili sostituti sulla panchina della Juventus. Il sogno Zidane Ansa

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Lazio - Milan

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio