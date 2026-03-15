Liverpool-Tottenham: anche Vicario tradisce Tudor, lo salva Richarlison. Chiesa ancora umiliato da Slot

Primo punto con gli Spurs per l'ex allenatore della Juve: dopo la mezza papera del portiere, l'1-1 acciuffato nel finale dà un po' di respiro ai londinesi. Fede in campo solo 4'.

Dopo tante polemiche, la prima gioia. Igor Tudor raccoglie finalmente un risultato positivo da quando è diventato allenatore del Tottenham. Punto d’oro per i suoi Spurs in casa del Liverpool, acciuffato nel finale dopo una partita trascorsa a inseguire i Reds, in vantaggio nel primo tempo con Szoboszlai, complice una mezza papera di Vicario. La rete dell’1-1 l’ha messa a segno Richarlison allo scadere ed è un pari che consente ai londinesi di restare appena fuori dalla zona retrocessione: +1 sulla coppia formata da Nottingham Forest e West Ham, che condividono la terzultima posizione.

Liverpool-Tottenham, l’ultima chiamata per Tudor

Prima della partita l’ex tecnico della Juve aveva detto ai suoi: “Potete piangere o reagire”. E nella ripresa, effettivamente, il Tottenham non ha tirato i remi in barca, come nelle precedenti occasioni. Anzi, nel finale ha addirittura avuto un paio di chance per conquistare la vittoria in pieno recupero. E dire che la partita si era messa male per gli Spurs. Stavolta Tudor ha dato fiducia a Vicario, dopo averlo escluso in Champions contro l’Atletico Madrid a vantaggio di Kinsky. Ma il portiere italiano lo ha “tradito”, non trattenendo la conclusione su punizione di Szoboszlai al 18′: la palla gli è scappata dalle mani.

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Errore di Vicario: il portiere italiano massacrato sui social

Un errore goffo, costato un’infinità di critiche a Vicario sui social. Impietosi i tifosi del Tottenham nei suoi confronti. “Non è un portiere, è un clown”. Oppure: “Persino mio nonno avrebbe fatto meglio in questa circostanza”. O ancora: “Peggio di Kinsky con l’Atletico”. Per qualcuno, addirittura, un errore capace di condannare gli Spurs all’incredibile retrocessione nel Championship, la Serie B del calcio inglese: “Ormai non c’è più speranza”. E invece, al 45′ della ripresa, Richarlison ha trovato il guizzo vincente e ha battuto Alisson, per l’1-1 che ha ridato speranza ai londinesi e probabilmente evitato l’esonero a Tudor, ammonito nel secondo tempo per delle proteste un po’ troppo focose.

Chiesa in campo una manciata di minuti: ma Gattuso spera

Proprio dopo il pareggio di Richarlison, al 91′, l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, si è ricordato di avere in panchina Federico Chiesa e lo ha lanciato nella mischia quasi per disperazione, alla ricerca di un estemporaneo colpo di teatro dell’ex Fiorentina e Juventus. Che non è arrivato. Chiesa, entrato in campo al posto di Mac Allister, di fatto ha giocato un solo pallone, offerto peraltro tra i piedi di Ekitike in area di rigore: il compagno di squadra ha vanificato tutto facendosi ribattere il tiro da un difensore. Per Fede, comunque, il ritorno in campo dopo l’ultimo stop per infortunio: Gattuso può sperare di averlo a disposizione per i playoff mondiali.