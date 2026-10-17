Livorno-Grosseto, spettacolo da Champions, otto gol e il gesto commovente per lo sfortunato Regazzetti

Livorno-Grosseto 4-4, otto gol e spettacolo al Picchi. Malagrida e Mancini protagonisti, la Curva Nord sostiene Regazzetti

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Una serata di grande calcio e un messaggio di solidarietà allo stadio Armando Picchi, teatro del derby tra Livorno e Grosseto, terminato 4-4. L’anticipo della decima giornata del girone B di Serie C offre una sfida spettacolare, con otto reti e continui colpi di scena fino al fischio finale. Ma oltre al risultato, a lasciare il segno è soprattutto la vicinanza del mondo amaranto a Samuele Regazzetti, difensore alle prese con una malattia oncologica. Il calciatore assiste alla partita dalla tribuna, mentre compagni e tifosi gli dedicano gesti di affetto e sostegno. Una risposta agli attacchi ricevuti sui social, nel segno della solidarietà e dell’unione della squadra.

Un avvio scoppiettante e la doppietta di Malagrida

Il derby tra Livorno e Grosseto regala otto gol, continui cambi di scenario e un pareggio per 4-4 nell’anticipo della decima giornata del girone B di Serie C. Allo stadio Armando Picchi le due squadre danno vita a una sfida spettacolare, nella quale nessuna riesce a conservare il vantaggio fino al fischio finale. La partita si apre con il Livorno subito aggressivo e Malagrida protagonista, capace di sbloccare il risultato al 2′ su assist di Malotti. Il Grosseto risponde al 7′ con Sabattini, che supera la difesa amaranto con una bella iniziativa personale. Al 12′, però, la coppia Malotti-Malagrida colpisce ancora e riporta avanti i padroni di casa con la seconda rete dell’attaccante.

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Il pensiero per Samuele Regazzetti e il pareggio prima dell’intervallo

Oltre allo spettacolo in campo, uno dei momenti più significativi della serata riguarda Samuele Regazzetti, difensore amaranto alle prese con una malattia oncologica e finito al centro di commenti offensivi sui social. Il giocatore è presente in tribuna e riceve il sostegno dei compagni e della tifoseria. Dopo il primo gol, Malagrida esulta mostrando la maglia numero 19 di Regazzetti, mentre la Curva Nord gli dedica un coro e uno striscione con la scritta «Forza Samuele». Sul terreno di gioco, intanto, il Grosseto continua a cercare il pareggio e sfiora il gol in più occasioni. Al 45′, proprio quando il Livorno sembra poter andare al riposo in vantaggio, Andreoli raccoglie il cross di Mannelli e firma il 2-2.

Pitti e Malotti, il botta e risposta continua nella ripresa

La ripresa riparte sulla stessa linea del primo tempo, con entrambe le formazioni determinate a conquistare la vittoria. Al 6′ è il Grosseto a completare il sorpasso: sugli sviluppi di una mischia in area, Pitti trova il varco per battere Martinez e portare avanti gli ospiti. La reazione del Livorno è immediata e al 9′ Malotti ristabilisce la parità con una conclusione dal limite, riportando il punteggio sul 3-3. Il Grosseto non rinuncia ad attaccare e al 29′ trova nuovamente il vantaggio grazie a Fantacci, autore di un pregevole tiro a giro che termina nell’angolo più lontano. Gli amaranto rischiano anche di subire un’altra rete, ma il palo ferma Andreoli al 36′ e tiene in partita la squadra di Lucarelli.

Mancini firma il definitivo 4-4, il derby finisce in parità

Quando la sconfitta sembra avvicinarsi, il Livorno trova le energie per l’ultima reazione. Al 42′ Tommaso Mancini approfitta della linea difensiva molto alta del Grosseto e si presenta davanti a Marcu, battendolo per il definitivo 4-4. Gli ospiti provano ancora a riportarsi avanti nel recupero, ma Cerretelli spreca una buona occasione calciando alto da posizione favorevole. Il triplice fischio arriva dopo cinque minuti di recupero e certifica un pareggio che rispecchia l’andamento di una partita ricca di occasioni e continui capovolgimenti. Il Livorno evita la sconfitta nel finale, mentre il Grosseto vede sfumare la possibilità di conquistare l’intera posta. Resta soprattutto il valore del gesto dedicato a Regazzetti, con la squadra e la curva unite nel manifestare la propria vicinanza al compagno.