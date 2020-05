Livorno, il Sindaco fa il punto sulla cessione del club

In attesa di sapere se in Serie B sarà decretato il blocco delle retrocessioni o se il campionato riprenderà regolarmente, in casa Livorno tengono banco le notizie sul possibile passaggio di proprietà.

ll sindaco Luca Salvetti ha smentito che sia stato fissato un incontro con Majd Yousif, aspirante nuovo proprietario del club, per parlare dell'acquisto da parte dell'imprenditore olandese.

A riferire dell'incontro era stato il patron Aldo Spinelli nella giornata di venerdì, ma il primo cittadino ai microfoni di 'Livornolive.com' ha spiegato che non ci sono novità: “Non ho in previsione di incontrare nessuno fino al momento in cui questa trattativa non finirà – ha detto Salvetti – Con Yousif, eventualmente mi vedrò solo nel momento in cui avrà acquistato il Livorno".

SPORTAL.IT | 08-05-2020 21:12