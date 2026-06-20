Virgilio Sport
CALCIO NAZIONALE

Livorno, raduno dei tifosi allo stadio per omaggiare Protti

Allo stadio Armando Picchi di Livorno si è tenuta una commemorazione per Igor Protti, ex giocatore della squadra toscana recentemente scomparso dopo una battaglia contro un tumore.

Pubblicato:

Allo stadio Armando Picchi di Livorno si è tenuta una commemorazione per Igor Protti, ex giocatore della squadra toscana recentemente scomparso dopo una battaglia contro un tumore. A rendergli omaggio la famiglia e i tifosi. Tra di loro anche lo storico capo della curva nord, Lenny Bottai. (ServizioDi Alessio Novi)

Livorno, raduno dei tifosi allo stadio per omaggiare Protti

Leggi anche:

Ferrara Summer Festival

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

So. Co. Ecologica

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio