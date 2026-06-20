Allo stadio Armando Picchi di Livorno si è tenuta una commemorazione per Igor Protti, ex giocatore della squadra toscana recentemente scomparso dopo una battaglia contro un tumore. A rendergli omaggio la famiglia e i tifosi. Tra di loro anche lo storico capo della curva nord, Lenny Bottai. (ServizioDi Alessio Novi)
Livorno, raduno dei tifosi allo stadio per omaggiare Protti
Allo stadio Armando Picchi di Livorno si è tenuta una commemorazione per Igor Protti, ex giocatore della squadra toscana recentemente scomparso dopo una battaglia contro un tumore.
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