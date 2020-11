Livorno senza pace: la Figc chiede chiarimenti

Resta cupo l’orizzonte in casa Livorno.

Mentre si attendeva il liberatorio via libea per la fidejussione necessaria per il tesseramento dei nuovi acquisti da mettere a disposizione del tecnico Dal Canto, si registra invece una brusca frenata, come riporta ‘Il Tirreno’.

Alla base c’è la richiesta da parte della Federazione di un’ulteriore documentazione in merito al passaggio di quote fra i soci del club.

Intanto per la nuova proprietà è corsa contro il tempo per evitare messa in mora e penalizzazione: venerdì 6 novembre si terrà l’assemblea dei soci che dovrà dare il via libera alla ricapitalizzazione da 2 milioni di euro che servirà alla società per affrontare le spese fino al termine della stagione, fra le quali quella relativa agli ingaggi dei calciatori.

Il 12 novembre scadrà il termine per la messa in mora da parte dei tesserati.

OMNISPORT | 03-11-2020 11:00