Livorno-Spinelli, si torna a parlare d'addio

Ultimo in classifica in Serie B e fresco di cambio di allenatore, il Livorno si appresta a vivere una fine di 2019 tribolata, sul piano tecnico e societario.

Come riporta 'Il Tirreno', infatti, nella mattina di lunedì la famiglia Spinelli ha comunicato al sindaco Salvetti la volontà di passare la mano.

Il primo cittadino ha già avviato i contatti per trovare altri acquirenti, ma in caso di esito negativo, Spinelli resterà alla guida della società senza però fare altri investimenti, come già successo numerose altre volte nel recente passato dopo il fallimento delle trattative per il passaggio di proprietà.

La famiglia Spinelli è alla guida del Livorno dal 1999: in vent'anni, tre promozioni in A, con sei campionati di massima serie disputati, e due in B.

