Ljajic al Besiktas, il saluto del Torino

Adem Ljajic ha ufficialmente detto addio al Torino. L'attaccante serbo si trasferisce in Turchia, precisamente al Besiktas, come confermato dalla società di Istanbul tramite i propri canali social.

La società granata ha quindi rivelato i dettagli dell'operazione tramite un comunicato ufficiale, con poche parole di rito: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Besiktas JK, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adem Ljajic. Tutto il Torino FC saluta Adem, lo ringrazia per il contributo offerto in questi anni in granata e gli augura le migliori fortune per questa stagione".

SPORTAL.IT | 31-08-2018 20:35