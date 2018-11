Ljajic, il futuro è incerto

Se l’attacco del Torino fa acqua in questa prima parte di stagione, c’è un granata in prestito che sembra rinato. Si tratta di Adem Ljajic, protagonista con la maglia del Besiktas e pure con quella della Serbia in Nations League.

Il vice direttore sportivo del club turco, Berkay Turkmen, però, non si sbilancia sul possibile riscatto dell’ex di Inter e Roma, che scatterà obbligatorio dopo un certo numero di presenze: "Adem sta facendo molto bene, si è confermato anche con la Nazionale, siamo molto contenti di lui. Il riscatto? Bisognerà valutare tanti fattori, è presto. Quest’anno Ljajic è il nostro numero 10, l'anno scorso questa maglia ce l'aveva Talisca, che ha fatto molto bene. Quella maglia ha un peso importante e quindi faremo riflessioni altrettanto importanti".

Secca invece la chiusura al possibile acquisto di Joao Mario, in uscita dall'Inter: "Lo escludo, il giocatore non ci interessa".

SPORTAL.IT | 20-11-2018 16:20