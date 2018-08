Ljajic, il Torino detta le sue condizioni

Il Torino è sempre più intenzionato a monetizzare dalla cessione di Adem Ljajic, un giocatore non più al centro del progetto di Walter Mazzarri.

Ecco perché Urbano Cairo ha detto no al Besiktas, intenzionato a rilevare il serbo in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante svestirà infatti la maglia granata solo con una cessione che frutti un tesoretto.

La società è stata chiara: Ljajic non si muove per meno di 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere utilizzata per puntellare la squadra negli ultimissimi giorni di mercato (a partire dall'atteso rinforzo Simone Zaza).

I club in lizza per aggiudicarsi l'ex punta di Fiorentina, Roma e Inter sono ora Olympique Marsiglia, Spartak Mosca e ancora Besiktas. Che però dovrà necessariamente cambiare formula…

SPORTAL.IT | 11-08-2018 10:40