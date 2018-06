Ljajic: "Io via? Non c'è nessun motivo"

Adem Ljajic in un'intervista alla Gazzetta dello Sport vede ancora granata nel suo futuro.

"Non c’è alcun motivo per pensare che io vada via. Ho un contratto di altri due anni qui, sto bene: se poi dovessero arrivare offerte concrete se ne parlerà con la società in maniera tranquilla".

Il serbo ha poi parlato della stagione appena trascorsa: "Con molta onestà ammetto che c’è stato un periodo in cui non giravo sia fisicamente, sia psicologicamente. Forse il problema era la testa, e in campo si vedeva: ma ora l’ho rimessa a posto. Mazzarri è stato importante non solo per me, ma per tutti. È arrivato portando le sue idee, e non è mai facile quando si subentra. Da quando sono arrivato l’obiettivo è sempre stato quello di centrare l’Europa. E ci riproveremo anche quest’anno, con ancora più convinzione".

SPORTAL.IT | 11-06-2018 10:25