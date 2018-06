Ljajic: 'Torino? Deciderò quel che è meglio per me'

Adem Ljajic è amareggiato per l'eliminazione della Serbia dal Mondiale. Gli slavi sono stati piegati dal Brasile per 2-0: "Abbiamo giocato bene, c'è mancata un po’ di fortuna in zona gol, un po’ di sangue freddo sotto porta. Quello che ha avuto il Brasile che ci ha battuto pur senza meritarlo troppo. Chiaro, sono una squadra zeppa di fuoriclasse e proprio questo, alla fine è stato il fattore decisivo. Resta amarezza, tanta tanta amarezza: con la Seleçao abbiamo giocato alla pari. Il nostro Mondiale avrebbe potuto essere assai diverso. Spiace tantissimo: il pareggio con la Svizzera alla fine ci ha eliminato e di questo possiamo dire grazie all’arbitro, che ce l’ha rubata", sono le parole riportate da Tuttosport.

Sul futuro con il Torino, Ljajic non si sbilancia: "In questo momento voglio staccare, riposarmi e rigenerarmi. Solo dopo le ferie deciderò quello che è meglio per me e la mia carriera".

SPORTAL.IT | 29-06-2018 10:15