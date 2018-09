Ll Chelsea rallenta, Liverpool solo in testa

Si ferma a cinque la serie di vittorie consecutive in Premier del Chelsea di Maurizio Sarri. I blues sono infatti stati fermati sullo 0-0 dal West Ham, dovendo lasciare il primo posto solitario al Liverpool, ancora a punteggio pieno con 18 punti: il Chelsea e il Manchester City inseguono a 16. Non è bastato a Hazard e compagni un possesso palla del 72% e una raffica di tiri, ben 17, verso la porta della squadra di Manuel Pellegrini, il cui muro difensivo ha retto fino alla fine.

Sabato prossimo però il Chelsea avrà la grande occasione per volare solo in testa alla classifica: a Stamford Bridge infatti arriverà proprio il Liverpool. “ll West Ham è una buonissima squadra, ma avremmo dovuto fare di più, anche se è un buon punto. Siamo pronti per sfidare il Liverpool, sarà una grande partita" ha detto l'ex allenatore del Napoli.

Continua intanto la risalita dell’Arsenal: 2-0 all’Everton e quinto posto a -4 dalle seconde.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 19:45