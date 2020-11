L'NBA riduce le gare e salva le Olimpiadi

L’NBA ha fatto le sue scelte per quanto riguarda la stagione 2020/21. Come riportato da AS, la nuova stagione prenderà il via il prossimo 22 dicembre (arrivato l’ok dei giocatori). Non mancheranno, quindi, le tradizionali e seguitissime gare di Natale.

La grande novità riguarda il numero delle partite della regular season: 72 e non le classiche 82. Le Finals, se dovessero andare al settimo atto, si concluderanno il 22 luglio 2021, un giorno prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

OMNISPORT | 06-11-2020 07:28