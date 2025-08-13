Lo Monaco rompe il silenzio: mai stato in condizioni critiche, ecco come è andata

L'ex ad del Catania è uscito dalla prognosi riservata e tranquillizza tutti sulle sue condizioni: "Tutto rotto ma vivo". La precisazione dell'Enna

La paura è stata tanta, la botta forte, ma Pietro Lo Monaco non è mai stato in condizioni serie nè in pericolo di vita dopo l’incidente stradale occorsogli sabato scorso. E’ lo stesso ex ad del Catania a chiarire tutto con un messaggio sui suoi canali social.

L’incidente stradale a Palermo

Nella serata di sabato 9 agosto il 70enne dirigente sportivo, che dopo la sua ultima esperienza al Novara era diventato consulente dell’Enna in serie D, mentre era in viaggio per lavoro, ha perso il controllo dell’auto – probabilmente per un colpo di sonno – ed è uscito di strada a Palermo. Soccorso poco dopo, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano dove è stato ricoverato in terapia intensiva con fratture allo sterno e alle costole.

Il post di Lo Monaco

Si è subito parlato di condizioni serie per Lo Monaco che però ha tranquillizzato tutti con un post sul web: “Uscito da prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto”.

La precisazione dell’Enna

Anche la sua società, l’Enna, ha voluto chiarire che il dirigente non è mai stato in reale pericolo ed ha aggiornato tutti su Instagram scrivendo: “Cari amici e tifosi, abbiamo sentito telefonicamente il Direttore Pietro Lo Monaco e ci ha riferito delle sue condizioni di salute migliorate. D’accordo con lui, per il forte rapporto d’amicizia che lo lega al nostro club, intendiamo fare chiarezza su alcune ricostruzioni inesatte quanto al suo stato di salute: fin dai primi momenti post incidente le condizioni sono rimaste buone e mai critiche. L’attività della nostra area tecnica prosegue con il supporto della PLM Management facendo riferimento a Domenico Panico, da sempre uomo di fiducia del direttore che resta il nostro primo consigliere sullo sviluppo del club”