Lo scambio Juve-Inter non piace a nessuno, bufera sul web

Il mercato sta entrando nel vivo anche in un periodo di stop totale. Grandi manovre sono all’orizzonte e c’è da decidere il futuro anche di campioni con la C maiuscola. E’ il caso ad esempio di Mauro Icardi, che difficilmente rimarrà in Francia. Il Psg non è intenzionato a versare i 70 milioni di clausola per riscattarlo ed inevitabilmente l’argentino tornerà – momentaneamente – all’Inter.

La trattativa

Impossibile però che Icardi resti in nerazzurro, il sogno rimane la Juventus e qualche passo avanti sembra si stia facendo in queste ore. Marotta sa che nessuno in questo periodo di crisi può spendere 70 milioni di euro ma si sarebbe disposto ad accettare una cifra inferiore (attorno ai 50 milioni) con l’aggiunta di Cuadrado.

Pupillo di Conte

Il colombiano, classe 1988 in scadenza di contratto con la Juventus nel 2022, è un pupillo di Conte che lo considera ideale per il suo 3-5-2 ma la voce di mercato sembra non piacere nè agli juventini nè agli interisti.

Le reazioni sui social

C’è chi scrive con ironia: “Conte per Cuadrado darebbe anche i capelli” mentre i fan interisti sono assai scettici: “Cuadrado neanche gratis…figurati a quella cifra…” o anche: “Dio ce ne scampi. Tuffatori non ne vogliamo”.

Qui Juventus

Sul fronte bianconero il web si divide. C’è chi dice: “Valutato 20 milioni uno che andava in scadenza, a 32 anni e fermo un anno l’anno scorso. Ottimo” e chi non vuol sentirne parlare: “Cuadrado non si tocca”.

Un tifoso non ci sta: “Icardi è un gran giocatore, ma all’Inter non darei nulla. La loro storia è troppo piena di malefatte nei confronti della Juve, e non possiamo per permettergli di rinforzarsi. Se proprio vogliono qualcuno dei nostri gli darei la coppia DeSciglio–Rugani“. Un altro osserva: “Cuadrado alla pari potrebbe anche essere un’idea, ma spiacerebbe molto per il poveretto, che non ha fatto nulla di male e non meriterebbe di fare una fine come quella” e infine: “Manco per idea. Icardi manco gratis lo voglio”.

SPORTEVAI | 13-04-2020 09:06