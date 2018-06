Lo sceicco ci prova con Balotelli

Durante un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', il ministro dello sport arabo Turki Alalshikh racconta l'idea della Supercoppa italiana a Jedda: "In Arabia Saudita il calcio italiano è popolare, vedrete uno stadio pieno e tanto entusiasmo. Sarà una festa, vogliamo dimostrare che la passioine per il calcio accomuna i nostri Paesi".

Riguardo il momento buio del nostro campionato, il ministro commenta: "E' un momento critico per il vostro calcio, i miei primo sogni dietro a un pallone sono nati con il Napoli di Maradona, dopo mi sono innamorato di Baggio e della Roma di Totti. Ultimamente invece è la Juventus ad avermi colpito di più, Buffon è un mito".

Alalshikh ammette poi: "Il calciatore italiano che mi piace di più è Mario Balotelli, l'ho incontrato dopo la partita contro di noi per chiedergli di venire a giocare in Arabia ma ha detto che vuole restare in Europa. Ci ho provato anche con De Rossi ma nulla da fare, gli italiani preferiscono l'aria di casa ma non mi rassegno, porterò un top-player in Arabia".

Negli ultimi anni gli investitori esteri hanno dilagato nel calcio europeo: "Il nostro Paese è pronto a a scendere in campo per investire ma dovete recuperare credibilità, a cominciare dai debiti non chiari di qualche società. Mi interessa acquistare un club in Europa e nel mio cuore c'è sempre stata la Roma, magari un giorno…".

SPORTAL.IT | 11-06-2018 11:05