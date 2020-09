Lo Schalke 04 distribuirà a caregiver e ad altri dipendenti delle case di cura parte dei 300 biglietti che avrà a disposizione per le sue prime due partite casalinghe. Il club tedesco ha annunciato che lo farà per ringraziarli per il loro lavoro durante la pandemia Covid-19.



La prossima settimana l’undici di Gelsenkirchen ospiterà lo Schweinfurt in Coppa di Germania mentre il 26 settembre se la vedrà con il Werder Brema in Bundesliga.

OMNISPORT | 08-09-2020 16:02