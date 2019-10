Lo sciopero irrompe sulla pallacanestro e ne condiziona il calendario. In serie A2 rinviata la gara di Bergamo tra Treviglio e Agrigento.

"La Blu Basket Treviglio comunica che il match contro Agrigento, in programma sabato 26 ottobre alle ore 21.00 al “PalaAgnelli” di Bergamo, è stato rinviato a giovedì 5 dicembre 2019 a causa dello sciopero nazionale dei trasporti, indetto per la giornata di venerdì 25 ottobre, che non permetterà alla squadra siciliana di raggiungere la città lombarda" si legge nella nota del sodalizio trevigliese.

SPORTAL.IT | 25-10-2019 11:15