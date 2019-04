Lo sfogo dell'interista La Russa: Come si fa a dire certe cose?

Da vecchio cuore nerazzurro sta soffrendo e non poco. Ignazio La Russa è interista da sempre e vedere la sua squadra andare incontro al suicidio di questi ultimi tempi lo rende furioso. La sconfitta con la Lazio rischia di compromettere non solo il terzo posto in classifica ma addirittura la qualificazione in Champions vista l’aria che si respira nell’ambiente. Il caso Icardi ha scosso sin nelle fondamenta tutto lo spogliatoio ma La Russa non se la prende con l’ex capitano e a Radio Sportiva dice: “Icardi ha reagito come sappiamo, ma alla fine la società ha ricomposto la vicenda. L’errore clamoroso l’ha fatto Spalletti non portandolo in panchina. Casomai lo decidono i medici, non l’allenatore. Secondo me Spalletti è in confusione”.

LA VERGOGNA – Il vicepresidente del Senato non ha dubbi su chi schierarsi nel giochetto della domenica su chi butterebbe dalla torre tra Icardi e Spalletti ma soprattutto condanna i tifosi e gli addetti ai lavori che si riempiono la bocca di statistiche: “E’ una vergogna sentir dire che si perde anche con Icardi. E’ una dichiarazione che non ho sopportato, perché se è vero che con Icardi in campo abbiamo perso, con lui e soprattutto grazie a lui abbiamo anche vinto”.

LE COLPE – Ed è invece per colpa di Spalletti che si sta perdendo, almeno secondo La Russa che non arretra di un centimetro ed attacca: “Spalletti è un allenatore che mi sono fatto piacere a tutti i costi pur avendo qualche riserva, ma a questo punto mi vengono in mente anche i suoi trascorsi passati, come con Totti. Lui vede nel nemico il giocatore numero uno. Non averlo portato ieri in panchina significa che o Spalletti non lo vuole, o che non lo vuole lo spogliatoio, e in questo caso Spalletti è un allenatore che non sa mediare. La strada intrapresa era quella di togliergli la fascia. Sarebbe esagerato immaginare se la misura dipendesse dalle dichiarazioni di Wanda. La reazione della Società dipende da qualcosa che non è stato detto”.

SPORTEVAI | 01-04-2019 12:44