Lo sfogo di Insigne spacca il Napoli, futuro a rischio

Se la primavera 2018 non fu certo trionfale per il Napoli, che vide sfumare uno scudetto accarezzato per qualche ora dopo la vittoria nello scontro diretto in casa della Juventus, le cose un anno dopo non sembrano andare molto meglio. Quest’anno il sogno tricolore non si è neppure mai palesato, complice il passo da record della Juventus di Cristiano Ronaldo e a causa di qualche battuta d’arresto di troppo della squadra di Ancelotti, ma i problemi vengono anche fuori dal campo. L’amaro pareggio in casa del Sassuolo oltre a far assumere proporzioni umilianti al distacco dai bianconeri, ora a +18 sugli azzurri, ha portato con sé scorie poco incoraggianti sul fronte Insigne. L’attaccante è stato infatti protagonista di uno sfogo molto duro a fine gara, pochi minuti dopo aver siglato il gol del pareggio:

“A Napoli ho sempre ricevuto critiche, dispiace, ma vado avanti. Se mi si accetta così bene, altrimenti non ci posso fare niente. Io tengo a questa maglia, forse alla gente non è arrivato questo messaggio al 100%, ma sono stufo di essere sempre attaccato. Il rigore contro la Juve? L’ho sbagliato e mi dispiace” ha detto il 24 azzurro.

Parole molto chiare che non sono piaciute alla società e che sollevano dubbi inquietanti sul futuro di colui che ha appena ereditato la fascia di capitano da Marek Hamsik, divenendo il simbolo di una squadra che, come dichiarato dal presidente De Laurentiis, già nella prossima stagione farà ripartire la caccia al terzo scudetto della propria storia.

Con Insigne in campo? Mai dire mai, perché, come riporta 'Il Mattino', la strategia di Mino Raiola, che dallo scorso è divenuto l’agente dell’attaccante, è quella di chiarire in fretta la situazione. De Laurentiis non vuole sentire ragioni e ritiene Lorenzo incedibile, ma Raiola sta lavorando per aprire qualche spiraglio magari anche a cifre inferiori rispetto ai 100 milioni che ADL aveva fissato come teorico prezzo per la cessione. Il contratto in scadenza nel 2022 con ingaggio a 5 milioni netti è una garanzia per entrambe le parti. Ma forse per ancora poco tempo…



SPORTAL.IT | 12-03-2019 11:30