Lo sfogo di Maradona: "Si sono dimenticati di me"

Diego Armando Maradona si sfoga amaramente sui social: all’ex Pibe de Oro sarebbe piaciuto che il suo nome fosse circolato per la panchina dell’Argentina, per il momento affidata ad interim a Lionel Scaloni dopo il fallimento di Sampaoli al Mondiale in Russia. La leggenda del Napoli, che attualmente è presidente della Dinamo Brest, club bielorusso, costretto a casa dopo un’operazione dal dentista non ha nascosto la sua delusione su Facebook.

“Sono qui, a casa e mi sto riprendendo da due operazioni che ho avuto con il mio dentista, il Dr. Braverman, pronto per poter iniziare a vedere dei giocatori per la mia squadra, la Dinamo Brest. Il mercato è salito alle stelle e io non posso giocare con i soldi dei dirigenti, a maggior ragione con questo dolore in bocca. Quindi voglio recuperare al più presto: è questo il motivo per cui non partecipo ai programmi televisivi dove sono invitato ed è questo che mi spinge a parlare attraverso i social network”.

“Ho ascoltato Chavo Fucks, ad esempio, e non mi ha nemmeno nominato tra i possibili candidati. Ricordo i suoi inizi, quando io ancora giocavo, e sembra che ora non mi conosca più. Mi dispiace anche di non essere preso in considerazione da alcuni giornali argentini, che parlano di altri ex team tecnici ma non di me. Questo è il giornalismo sportivo che abbiamo noi argentini abbiamo. Ad ogni modo, ho un contratto di 3 anni e la Dinamo Brest ha la mia parola. Anche se io darei la mia vita per la Nazionale”.

Questa la risposta di Chavo: “Adoro Maradona, mio figlio per la festa del papà mi ha regalato una foto di Diego che alza la coppa in Messico. Ho un bambolotto di Maradona e una foto con lui sulla mia scrivania nell’85. Per me, non c’è un calciatore come Maradona , è la cosa più grande che ci è capitata, anche più di Messi. Non ho niente contro Diego, e non farei mai nulla per boicottarlo. Anzi, credo debba stare sempre vicino alla selezione”.

SPORTAL.IT | 08-08-2018 12:10