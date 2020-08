Lo Spezia è in serie A: niente da fare per il Frosinone

Lo Spezia è in serie A. I liguri hanno centrato un traguardo storico avendo la meglio sul Frosinone nella doppia sfida di finale dei playoff: all’andata la squadra di Vincenzo Italiano aveva vinto 1-0 in Ciociaria grazie alla rete realizzata da Gyasi, al ritorno, al ‘Picco’, successo ospite con lo stesso risultato. Per ribaltare la situazione la formazione allenata da Alessandro Nesta avrebbe dovuto vincere con due reti di scarto.

I bianchi, che nel turno precedente avevano rischiato tantissimo con il Chievo , sono partiti bene ma è stato il Frosinone ad avere presto una clamorosa occasione, con Beghetto, che da buonissima posizione ha sparato sul palo colpendo la palla con l’esterno del piede sinistro. I padroni di casa, scampato il pericolo, hanno però faticato a reagire, reggendo però sulla pressione dei rivali, grazie anche a qualche bella parata di Scuffet. A fine tempo ci hanno provato Bartolomei e Maggiore, senza fortuna: reti inviolate all’intervallo. Si riparte e la gara è più equilibrata mentre il cronometro gioca a favore dei locali. Ma al 16’ gli ospiti passano: segna Rohden. Per lo Spezia è una sofferenza, nel Frosinone c’è anche Ardemagni per cercare l’impresa. Che, nonostante la generosità di Ciano e compagni, non arriva neanche nei concitati sei minuti di recupero.

Lo Spezia si unisce così a Benevento e Crotone : le squadre di Filippo Inzaghi e Giovanni Stroppa avevano staccato il tagliando per la serie A nella stagione regolare. I liguri diventano la 68esima squadra differente a giocare nella massima serie italiana.

Le foto della festa spezzina

