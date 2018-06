Lo Spezia sceglie Pasquale Marino

Nuova avventura professionale per Pasquale Marino. Il tecnico siciliano è infatti stato scelto dallo Spezia per prendere il posto di Fabio Gallo, cui non è bastato guidare gli aquilotti ad una salvezza tranquilla sfiorando anche un piazzamento nei playoff, obiettivo che i liguri avevano sempre centrato nelle ultime tre stagioni.

Marino sarà quindi il tecnico del settimo campionato consecutivo dello Spezia in B, che segna una vera e propria rivoluzione nella società bianconera, dove è tornato Guido Angelozzi come dg. Per Marino si tratta della quarta squadra di B diversa nelle ultime altrettante stagioni dopo Vicenza, Frosinone, con cui raggiunse la semifinale playoff, e Brescia, allenato per sole 13 partite nell’ultimo campionato al posto di Roberto Boscaglia, richiamato poi nel finale di campionato.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 23:05