Lo Spezia sogna, Italiano non si tira indietro

Il recupero della terzultima di andata contro la Cremonese si colora di aspettative inedite per lo Spezia, che in caso di successo volerebbe al secondo posto insieme a Crotone e Frosinone.

Non male per una squadra finora stata più vicina ai playout che ai playoff: Il tecnico Vincenzo Italiano comunque non si tira indietro: "La Cremonese è una squadra con dei valori importanti che sta attraversando un periodo non positivo, ma ha calciatori che in qualsiasi momento possono fare giocate di livello" ha dichiarato in conferenza stampa l'ex allenatore del Trapani, come riportato da 'Cittadellaspezia.com'.

"Poco tempo fa eravamo in grande difficoltà, con l’unico obiettivo di allontanarci dai bassifondi e lo stiamo ancora facendo perché non possiamo abbassare la guardia. Basta poco per ritrovarsi in difficoltà. Turn over? Manderò in campo chi sta bene, chi è al 100%. Faremo qualche rotazione perché il turno infrasettimanale ti obbliga a farlo, ma chi andrà in campo darà il massimo”.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 22:35