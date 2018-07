Lo Sporting sceglie l'usato sicuro

A quattro giorni dall’esonero-lampo di Sinisa Mihajlovic, lo Sporting ha comunicato il nome del nuovo allenatore. Per sostituire il serbo, la cui esperienza è durata appena nove giorni a causa dei disordini societari che stanno caratterizzando il club portoghese da mesi, i biancoverdi hanno optato per un tecnico locale, l’esperto José Peseiro, già sulla panchina del Braga e del Porto e già tecnico dello Sporting nel lontano 2004-2005, annata chiusa con il raggiungimento della finale di Europa League, persa contro il Cska Mosca.

"In questi tempi difficili è importante creare un clima di stabilità e fiducia. Sappiamo quello che vogliamo per riportare equilibrio in società" le prime parole di Peseiro

SPORTAL.IT | 01-07-2018 21:30